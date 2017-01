Quarta-feira pode ter chuva em boa parte do Rio Grande do Sul

Pegue o guarda-chuva

Na quarta-feira, a frente fria que está atuando sobre o Rio Grande do Sul começa a se afastar. Mas, ainda há possibilidade de chuva em boa parte do Estado. Na Região Sul, a previsão é de tempo firme. Nas demais áreas, podem ocorrer precipitações e temporais isolados.

– Ao longo do dia, a chuva vai diminuindo no Estado. Em Porto Alegre, as precipitações devem ser rápidas e isoladas – informa a meteorologista da Somar Graziela Gonçalves.

Para o Litoral Norte, a previsão é de tempo fechado e podem ocorrer pancadas fracas de chuva ao longo do dia. Tramandaí deve ter máxima de 26°C – na terça-feira, a temperatura chegou a 31°C. Na Capital, os termômetros poderão registrar entre 20°C e 26°C – temperatura mais amena do que a registrada nos últimos dias. Nesta terça-feira, a máxima em Porto Alegre foi de 28,8°C.



Na quinta-feira, a chuva deve deixar o Estado, fazendo com que o tempo firme e o calor predominem. Em Uruguaiana, a máxima pode chegar a 36°C. Na Capital, 29°C.



Confira a previsão do tempo para a quarta-feira:



Capital: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 20ºC e máxima de 26ºC.



Pelotas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 22ºC e máxima de 27ºC.



Caxias do Sul: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 20ºC e máxima de 27ºC.



Santa Maria: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 27ºC.



Santa Rosa: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 31ºC.



Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 30ºC.



Uruguaiana: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 31ºC.



Torres: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24ºC e máxima de 27ºC.



Rio Grande: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 25ºC.



Mostardas: muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 23ºC e máxima de 25ºC.



Passo Fundo: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 27ºC.



Bagé: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 19ºC e máxima de 28ºC.