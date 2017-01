Quarta-feira será de sol e calor em boa parte do Rio Grande do Sul

Previsão do tempo

A quarta-feira será quente e de tempo firme em boa parte do Rio Grande do Sul. Áreas de instabilidade podem provocar pancadas de chuva em alguns pontos do Estado, como na Serra, no Litoral Norte e na Região Metropolitana, incluindo Porto Alegre. Mesmo assim, o tempo continua abafado.

Nas demais áreas do Estado, o sol predomina devido ao avanço de uma área de alta pressão atmosférica que ajuda a inibir a formação de nuvens de chuva. Segundo a Somar Meteorologia, a temperatura segue elevada em grande parte do RS. A máxima do Estado deve ser registrada no Oeste: 37°C.



Veja também:

Sartori avalia pedir ajuda militar para presídios do RS

Lei dos desmanches ainda não engrenou e ferros-velhos ilegais seguem no mercado



Em Porto Alegre, podem ocorrer precipitações isoladas à noite. Os termômetros devem registrar entre 22°C e 29°C. No Litoral Norte, as pancadas de chuva devem ser fracas. Em Torres, a temperatura pode variar entre 24ºC e 30ºC. Já No Litoral Sul, o sol predomina. Em Rio Grande, os termômetros podem registrar de 22ºC a 28ºC.

Confira a previsão para algumas cidades nesta quarta-feira

Capital: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 22ºC e máxima de 29ºC

Pelotas: tempo firme e ensolarado. Mínima de 21ºC e máxima de 29ºC

Caxias do Sul: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 20ºC e máxima de 30ºC

Santa Maria: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 20ºC e máxima de 34ºC

Santa Rosa: tempo firme e ensolarado. Mínima de 19ºC e máxima de 34ºC

Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 18ºC e máxima de 30ºC

Uruguaiana: tempo firme e ensolarado. Mínima de 20ºC e máxima de 37ºC

Torres: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24ºC e máxima de 30ºC

Rio Grande: tempo firme e ensolarado. Mínima de 22ºC e máxima de 28ºC

Mostardas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 27ºC

Passo Fundo: tempo firme e ensolarado. Mínima de 19ºC e máxima de 31ºC

Bagé: tempo firme e ensolarado. Mínima de 19ºC e máxima de 31ºC