Quinta-feira deve ser de sol em boa parte do Rio Grande do Sul

A quinta-feira deve ser de tempo firme em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Pode chover de forma isolada no Extremo Norte, na Serra e no Litoral Norte.

Segundo a Somar Meteorologia, a temperatura máxima do RS deve ser registrada em Santa Rosa: 33°C. Na quarta-feira, a Capital teve a máxima: 30,5°C.

Em Porto Alegre, nesta quinta-feira, o sol aparece entre poucas nuvens e os termômetros devem registrar entre 18°C e 28°C.

– A chuva que atinge o Litoral Norte é fraca e não deve prejudicar o dia de praia. Já no Litoral Sul, o tempo fica firme – afirma o meteorologista da Somar Evandro Magalhães.

Confira a previsão para algumas cidades nesta quinta-feira



Capital: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 18°C e máxima de 28°C

Pelotas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 20°C e máxima de 30°C

Caxias do Sul: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 19°C e máxima de 28°C

Santa Maria: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 20°C e máxima de 32°C

Santa Rosa: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 20°C e máxima de 33°C

Erechim: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 19°C e máxima de 31°C

Uruguaiana: tempo firme e ensolarado. Mínima de 21°C e máxima de 32°C

Torres: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 22°C e máxima de 26°C

Rio Grande: tempo firme e ensolarado. Mínima de 20°C e máxima de 27°C

Mostardas: tempo firme e ensolarado. Mínima de 21°C e máxima de 27°C

Passo Fundo: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 19°C e máxima de 31°C

Bagé: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 19°C e máxima de 31°C