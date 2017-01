Rio Grande do Sul ainda pode ter temporais nesta quinta-feira

Alerta

Ainda há risco de temporal no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. De acordo com a Somar Meteorologia, deve ocorrer chuva intensa entre o final da tarde e a noite na Região Metropolitana, na Serra e no litoral norte do Estado, com rajadas de vento de até 60 km/h e queda de granizo em pontos isolados. Há risco de transtornos, como pontos de alagamento e queda de árvores.

As precipitações podem chegar a 70 mm em Porto Alegre. Na quarta-feira, o acumulado foi superior a 80mm no centro da Capital, gerando alagamentos.



Na sexta-feira, a frente fria se desloca em direção ao sudeste do país, mas ainda pode causar pancadas de chuva na divisa com Santa Catarina e no litoral do Rio Grande do Sul.



– Deve chover de forma mais intensa no Litoral Norte, até 40mm, além de rajadas de vento. Já no Litoral Sul, a chuva é mais fraca e não deve passar de 5mm – explica a meteorologista da Somar Fabiene Casamento.

Segundo a meteorologista, em Porto Alegre, não deve chover na sexta-feira. Os termômetros deve registrar entre 17°C e 26°C.

Confira a previsão para algumas cidades nesta sexta-feira

Capital: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 17°C e máxima de 26°C

Pelotas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 19°C e máxima de 25°C

Caxias do Sul: muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 19°C e máxima de 25°C

Santa Maria: muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 17°C e máxima de 27°C

Santa Rosa: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 21°C e máxima de 30°C

Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 20°C e máxima de 28°C

Uruguaiana: muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 19°C e máxima de 33°C

Torres: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 21°C e máxima de 26°C

Rio Grande: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 21ºC e máxima de 24°C

Mostardas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 20°C e máxima de 25ºC

Passo Fundo: tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 20°C e máxima de 28°C

Bagé: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 16°C e máxima de 29°C