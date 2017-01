RS terá chuva contínua e temperaturas acima dos 30ºC nesta terça-feira

Previsão do tempo

A terça-feira será de chuva intensa e contínua durante todo o dia no Rio Grande do Sul. A passagem de uma frente fria provoca instabilidade e eleva a chance de temporais, mas não deve baixar as temperaturas, ou seja, a sensação continua sendo de abafamento.



Há risco para transtornos e alagamentos em áreas de risco. De acordo com a Somar Meteorologia, na Região da Campanha os acumulados de água podem chegar a 90mm e ultrapassar a média para o mês de janeiro, que varia entre 100mm a 150mm.

Na Região Central, há risco para fortes rajadas de vento. No norte do Estado, principalmente na cidade de Passo Fundo, pode haver queda de granizo.

Em Porto Alegre, os termômetros devem marcar 30ºC. Em Uruguaiana, a máxima deve ser de 33ºC. Em Capão da Canoa, no Litoral Norte, a temperatura deve chegar a 29ºC ao longo do dia. Em Pelotas, a máxima será de 27ºC, e em Passo Fundo, 29ºC.

Na quarta-feira, o tempo deve permanecer instável, principalmente pela parte da manhã. A expectativa de tempo bom fica para a quinta-feira.

