RS terá sol entre nuvens nesta quinta-feira

Porto Alegre amanheceu com temperatura amena, os termômetros marcaram 20ºC no início do dia

Nesta quinta-feira, o sol volta a brilhar com intensidade no Estado e o céu terá a presença de algumas nuvens. O dia será bom para os veranistas: em Capão da Canoa e em Torres, no Litoral Norte, a máxima será de 28ºC. Não há alerta de agitação do mar, mas quem for aproveitar a beira da praia pode esperar um dia um pouco mais ventoso.

Os ventos que sopram do quadrante Sul ajudam a diminuir a sensação de abafamento que predominou nos últimos dias. As temperaturas, porém, não sofrem uma queda significativa. Em Porto Alegre, os termômetros devem marcar 31ºC. Em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, a máxima será de 34ºC. Em Pelotas, no Sul, deve fazer 30ºC.

O tempo permanece firme também nesta sexta-feira. O dia também deve ser quente. No final de semana, áreas de instabilidade provocam chuva em forma de pancadas no final da tarde de sábado, mas mesmo assim, os veranistas poderão aproveitar a maior parte do dia.

