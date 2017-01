Sábado deve ser de temperaturas elevadas e pancadas de chuva no RS

Previsão do tempo

O tempo volta a mudar no Rio Grande do Sul neste sábado. Uma frente fria e um sistema de baixa pressão devem provocar chuva em parte do Estado, mas a temperatura deve continuar elevada.

De acordo com a Somar Meteorologia, as precipitações devem atingir grande parte do Estado a partir do final da tarde. O tempo fica firme apenas na Faixa Norte. A temperatura máxima do RS deve ser registrada em Uruguaiana: 36°C. Na Capital, pode chover fraco e de forma isolada. A temperatura deve variar entre 22°C e 32°C.



A chuva deve ocorrer de forma mais isolada no Litoral Norte. Já no Sul, deve chegar no final da tarde. Apesar do avanço desta frente fria, a chuva não será intensa nestas áreas, apenas deixa o tempo mais fechado com a possibilidade de pancadas a qualquer hora do dia.

Confira a previsão para algumas cidades do RS:

Capital: Tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 22ºC e máxima de 32ºC

Pelotas: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 28ºC

Caxias do Sul: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 18ºC e máxima de 33ºC

Santa Maria: Muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 22ºC e máxima de 35ºC

Santa Rosa: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 20ºC e máxima de 35ºC

Erechim: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 17ºC e máxima de 35ºC

Uruguaiana: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 25ºC e máxima de 36ºC

Torres: Tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 23ºC e máxima de 32ºC

RioGrande: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24ºC e máxima de 28ºC

Mostardas: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 29ºC

PassoFundo: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 18ºC e máxima de 35ºC

Bage: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 19ºC e máxima de 30ºC