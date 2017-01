Salão de Detroit e o alerta de Donald Trump às montadoras

Lançamentos

O hatch compacto Bolt de propulsão elétrica, Carro do Ano nos Estados Unidos faz o contraponto com os carrões

Detroit (EUA)

Os estandes do Cobo Center mostram os carros que estão à caminho dasruas e estradas do mundo e pelos corredores, executivos dos principais grupos automotivos do planeta não escondem a preocupação pelo que virá pela frente no governo de Donald Trump. O futuro presidente dos Estados Unidos que tomará posse nesta sexta-feira, 20 de abril, ameaça dificultar a entrada de veículos estrangeiros no país, inclusive os do México, parceiro do Nafta.

As ameaças feitas a FCA, Ford e General Motors, de taxar veículos mexicanos, foi repetido nesta semana para as alemãs BMW, Daimler, Mercedes-Benz e Volkswagen em entrevista ao jornal Bild. A Ford cancelou os investimentos de U$ 1,6 bilhão que faria numa nova fábrica mexicana. A BMW constrói uma planta que deverá estar pronta em 2018. Na abertura doSalão Internacional do Automóvel de Detroit, o Chevrolet Bolt foi eleito o Carro do Ano.

Novidades globais, protótipos,carros-conceito e a evolução dos veículos, elétricos, híbridos, semi-autônomos e autônomos movimentarão o Cobo Center até o próximo domingo.

Com a recuperação da economia norte-americana e a queda do preço do barril de petróleo, a preocupação no desenvolvimento de carros mais econômicos deu espalho para os carros, os utilitários esportivos e as picapes.

As três grandes montadoras do país – General Motors, Ford e Fiat Chrysler – e estrangeiras como a Nissan têm as picapes entre seus destaques.

Tradição norte-americana, os carrões superesportivos equipados com verdadeiras usinas de força chamam a atenção nos espaços principalmente das três grandes montadoras norte-americanas.

O novo EcoSport é uma das novidades da Ford. A versão para o mercado norte-americano não tem a estepe na tampa da porta traseira. No Brasil, o pioneiro dos utilitários esportivos compactos, deverá ter novos motores e câmbio. O lançamento deverá ocorrer no final deste semestre.

Os carros conceituais têm espaço garantido nos principais eventos mundiais do setor automotivo. Em Detroit não é diferente com diversos modelos.

O ID Buzz, projeção da Kombi do futuro que traz avançados recursos eletrônicos. A propulsão conta com dois motores elétricos que geram 374 cv. A velocidade máxima é de 160 km/h e a autonomia de 430 km. A previsão da Volkswagen é de que as tecnologias da Buzz estejam incorporadas aos seus veículos até 2025.

Viagem a convite da GeneralMotors do Brasil