São Domingos do Sul, no norte do RS, espera multidão para romaria neste fim de semana 

O pequeno município de São Domingos do Sul, na região norte do Estado, deve receber neste final de semana uma multidão de fiéis para a 31ª edição da Romaria Vocacional. O evento homenageia o Monsenhor João Benvegnú, pároco conhecido por seu empenho na evangelização, morto em 1986.

Nascido no município de Santa Tereza, na serra gaúcha, Benvegnú viveu por mais de cinco décadas em São Domingos do Sul. A comunidade católica local atribui a ele a autoria de episódios milagrosos de cura de doentes e o reconhece como um santo — título que o padre gaúcho pode receber oficialmente, já que, há alguns anos, está em curso seu processo de beatificação.

O jazigo onde o pároco está enterrado, ao lado da Igreja Matriz da cidade, virou local de peregrinação de fiéis em busca de sua intercessão divina.



— Ele foi um homem que cultivou em profundidade muitas virtudes. Depois que morreu, o povo começou a visitar seu túmulo — lembra o padre Dionísio Benvegnú, responsável pela Paróquia de São Domingos do Sul e sobrinho do Monsenhor. — Um ano após sua morte, foi realizada a primeira Romaria Vocacional, inspirada em seu exemplo de pessoa que viveu a vocação cristã e sacerdotal.

Realizada sempre na primeira ou segunda semana de janeiro, a Romaria Vocacional é um sucesso de público. No ano passado, reuniu ao menos 30 mil pessoas, de acordo com o padre Dionísio — número 10 vezes superior à população da cidade, de 3 mil habitantes.

A programação do evento conta com celebrações neste sábado, às 9h30min, 17h e 20h, com procissão luminosa e Bênção do Santíssimo no final do dia. No domingo, as missas serão realizadas às 7h30min e às 10h, com bênção da saúde, e às 16h, ministradas pelo arcebispo de Passo Fundo, Dom Rodolfo Weber.



