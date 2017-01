Segunda-feira terá calor, sol entre nuvens e pancadas de chuva no RS

Previsão do tempo

Vai fazer muito calor nesta primeira segunda-feira do ano. A Fronteira Oeste terá as temperaturas mais elevadas. Em São Gabriel os termômetros devem marcar 37ºC e 36ºC em Uruguaiana. A máxima para Porto Alegre deve ser de 32ºC e Capão da Canoa, 31ºC.



O dia terá pancadas de chuva isoladas na maior parte das regiões do Rio Grande do Sul, inclusive no Litoral. Um sistema frontal avança e fortalece algumas áreas de instabilidade que já estão sobre o Estado. Segundo a Somar Meteorologia, essa condição favorece o forte calor e as chuvas rápidas e passageiras com trovoadas. A sensação de abafamento durante a noite e a madrugada deve permanecer nesta terça-feira. No decorrer da semana, o sistema frontal avança para o Norte do Estado e deve trazer chuvas mais significativas e volumosas, mas o calor não deve dar trégua.