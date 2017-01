Segunda-feira terá risco de chuva forte e calor no RS

Previsão

A semana começa com tempo instável no Estado. Há risco de chuva forte em todo o Rio Grande do Sul e a região da fronteira com a Argentina deve registrar os maiores acumulados. Os gaúchos devem permanecer em alerta para possíveis novos transtornos devido ao mau tempo. Um conjunto de áreas de instabilidade entre na Argentina e no Paraguai com as altas temperaturas do Estado favorecem essas condições, segundo a Somar Meteorologia.



Leia mais:

Enxurrada afeta abastecimento de água no Vale do Sinos

Como se formou a enchente que atingiu Rolante e Riozinho



O dia deve ser de muito calor e forte sensação de abafamento. A segunda-feira deve ter períodos de melhoria, ou seja, o sol pode brilhar e depois voltar a chover.

Em Porto Alegre, os termômetros vão marcar 31ºC. Em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, deve fazer 36ºC. Capão da Canoa, no Litoral Norte, deve ter temperatura de até 31ºC. Em Santa Maria, na Região Central, a máxima será de 32ºC. Em Rio Grande, no sul do Estado, os termômetros devem marcar 28ºC.

Leia as últimas notícias