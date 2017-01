Semana começa com pancadas isoladas de chuva em todo o Estado

Previsão do tempo

Foto: Mateus Bruxel / Zero Hora / Zero Hora

Porto-alegrenses aproveitaram o domingo de sol forte e calor para se exercitar ao ar livre na orla do Guaíba, próximo ao Parque Marinha do Brasil

Duas áreas de baixa pressão que atuam nas proximidades do Rio Grande do Sul – uma sobre a Argentina, outra sobre o Oceano Atlântico – ajudarão a organizar a umidade proveniente da Amazônia, fazendo com que o Estado tenha pancadas isoladas de chuva em todas as regiões nesta segunda-feira (9). Conforme o meteorologista William Minhoto, da Somar Meteorologia, os maiores índices acumulados de chuva devem ocorrer nas regiões Oeste, atingindo a área entre São Borja e Santa Rosa, e Sul, entre Bagé e Pelotas.

As cidades que deverão ter os maiores acumulados nesta segunda-feira são Dom Pedrito (77 milímetros), São Gabriel (51) e Bagé (45). Em Porto Alegre, que registrou um domingo de sol e máxima de 32°C, devem ocorrer pancadas isoladas, com um acumulado de 21 milímetros. As temperaturas devem oscilar entre 23°C e 31°C.

Na terça-feira (10), uma frente fria ingressa no Rio Grande do Sul, diminuindo a temperatura em todas as regiões – as mínimas no Estado serão de 21°C e as máximas, de 30°C . A chuva deve ficar mais forte no Oeste. A cidade de Santiago, na região Centro Ocidental, deve registrar acumulado de 53 milímetros de chuva. Na Capital, não há perspectiva de pancadas significativas. As temperaturas devem variar entre 23°C e 27°C.

Já na quarta-feira, a chuva deve concentrar-se mais no norte (Erechim deve registrar 20 milímetros de acumulado) e no nordeste do Estado (Vacaria terá cerca de 15 milímetros). As demais regiões terão chuva fraca. Em Porto Alegre, não deve chover, e as temperaturas oscilarão entre 22°C e 29°C.