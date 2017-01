Semana terá segunda e terça com chuva e tempo bom nos outros dias

Previsão do tempo

A semana começará com chuva, mas terminará com tempo bom em todo o Rio Grande do Sul. Entre a segunda e a terça-feira, a chegada de um ciclone extratropical vindo do Sul provocará precipitações volumosas em todas as regiões, podendo chegar a cerca de 50mm em municípios da fronteira com o Uruguai e do Oeste.

Outras regiões onde a chuva deverá ser volumosa são o Sudeste e o Centro. Conforme for avançando para o Norte, em direção a Santa Catarina, a precipitação começará a perder força. Na segunda-feira, a temperatura deve variar entre os 15°C, na Serra, e os 35°C, no Vale do Rio Pardo. Já na terça-feira, o Estado deve registrar mínima de 17°C, também na Serra, e máxima de 37°C, na Fronteira Oeste.



Na quarta-feira, uma massa de ar seco vinda do Sul deixará o tempo estável até o próximo final de semana no Rio Grande do Sul, em todas as regiões. Com isso, quem pretende aproveitar as praias gaúchas pode comemorar o sol do Litoral Sul ao Litoral Norte.

No primeiro dia de tempo seco, haverá grande nebulosidade, e a temperatura deve variar entre 18ºC e 35°C no Estado. Já na quinta-feira, o dia deve ter predomínio de sol. A mínima deve ser de 16°C, e a máxima de 35°C.

Para a sexta-feira e o final de semana, a tendência é que o tempo permaneça estável. As informações são da Somar Meteorologia.



