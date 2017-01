Sexta-feira deve ser de sol e calor no Rio Grande do Sul

Sensação de abafamento

Em Capão da Canoa, Litoral Norte, a quinta-feira foi de sol Foto: Anderson Fetter / Agencia RBS

A sexta-feira será um dia típico de verão. Uma massa de ar seco atuará sobre o Estado e o sol predominará em todo o Rio Grande do Sul. O dia deverá ser quente. Em Capão da Canoa, a máxima pode chegar a 31°C. Em Tramandaí, 30°C. Na Capital, os termômetros deverão registrar entre 21°C e 34°C.

Leia mais:

Pavimentação com caliça no Parque da Guarita revolta ambientalistas em Torres

Sol forte, vento calmo e mar limpo enchem as praias no Litoral Norte

– No fim de semana, a chuva deverá retornar ao Estado. O sábado será de muito abafamento e, no fim do dia, as precipitações poderão ocorrer no Rio Grande do Sul – informa a meteorologista da Somar Nadiara Pereira.

A quinta-feira também foi de calor, mas não tão intenso quanto a previsão para a sexta-feira. A máxima no Estado foi de 32,7°C em São Luiz Gonzaga, na Região das Missões. Em Porto Alegre, foi de 30°C, e Tramandaí, 27°C.

Confira a previsão para a sexta-feira:

Capital: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 21ºC e máxima de 34ºC.

Pelotas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 20ºC e máxima de 33ºC.

Caxias do Sul: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 20ºC e máxima de 31ºC.

Santa Maria: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 18ºC e máxima de 34ºC.

Santa Rosa: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 21ºC e máxima de 34ºC.

Erechim: tempo firme e ensolarado. Mínima de 17ºC e máxima de 29ºC.

Uruguaiana: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 21ºC e máxima de 36ºC.

Torres: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 21ºC e máxima de 31ºC.

Rio Grande: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 22ºC e máxima de 33ºC.

Mostardas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 22ºC e máxima de 30ºC.

Passo Fundo: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 19ºC e máxima de 31ºC.

Bagé: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 18ºC e máxima de 35ºC.