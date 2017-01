Sol predomina em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira

Previsão do tempo

A quinta-feira será de sol em todo o Rio Grande do Sul. Isso acontece devido ao predomínio de um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens. A temperatura pode ser um pouco baixa pela manhã, mas à tarde, o calor se intensifica.

Em Porto Alegre, a mínima deve ser 18°C e a máxima, 30°C. Em Capão da Canoa, no Litoral Norte, a temperatura poderá variar de 21°C a 28°C.

Segundo a Somar Meteorologia, até o fim de semana, a previsão é de tempo firme no Rio Grande do Sul.

Confira a previsão do tempo para a quinta-feira:



Capital: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 18ºC e máxima de 30ºC

Pelotas: tempo firme e ensolarado. Mínima de 19ºC e máxima de 27ºC

Caxias do Sul: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 17ºC e máxima de 27ºC.

Santa Maria: tempo firme e ensolarado. Mínima de 16ºC e máxima de 29ºC.

Santa Rosa: tempo firme e ensolarado. Mínima de 19ºC e máxima de 31ºC.

Erechim: tempo firme e ensolarado. Mínima de 16ºC e máxima de 29ºC.

Uruguaiana: tempo firme e ensolarado. Mínima de 20ºC e máxima de 32ºC.

Torres: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 21ºC e máxima de 26ºC.

Rio Grande: tempo firme e ensolarado. Mínima de 20ºC e máxima de 26ºC.

Mostardas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 20ºC e máxima de 26ºC.

Passo Fundo: tempo firme e ensolarado. Mínima de 16ºC e máxima de 28ºC.

Bagé: tempo firme e ensolarado. Mínima de 16ºC e máxima de 29ºC.



