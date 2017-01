Temperatura pode variar até 16°C nesta sexta-feira no RS

Previsão do tempo

Um sistema de alta pressão continua atuando no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira e inibe a formação de nuvens de chuva. De acordo com a Somar Meteorologia, a temperatura deve variar bastante no Estado.

A maior amplitude térmica deve ser registrar em Uruguaiana, com mínima de 17°C e máxima de 33°C. Na Capital, o céu fica claro. Os termômetros devem registrar entre 20°C e 30°C.

No Litoral, o sol aparece entre poucas nuvens. Em Torres, a temperatura deve variar entre 21°C e 27°C. Em Rio Grande, a mínima prevista é de 20°C e a máxima é de 27°C.

– Essas amplitude térmica elevada deve seguir pelo menos até o início da próxima semana – afirma a meteorologista da Somar Nadiara Pereira.

Confira a previsão para algumas cidades nesta sexta-feira:



Capital: tempo firme e ensolarado. Mínima de 20°C e máxima de 30°C

Pelotas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 19°C e máxima de 28°C

Caxias do Sul: tempo firme e ensolarado. Mínima de 12°C e máxima de 26°C

Santa Maria: tempo firme e ensolarado. Mínima de 17°C e máxima de 31°C

Santa Rosa: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 19°C e máxima de 31°C

Erechim: tempo firme e ensolarado. Mínima de 15°C e máxima de 28°C

Uruguaiana: tempo firme e ensolarado. Mínima de 17°C e máxima de 33°C

Torres: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 21°C e máxima de 27°C

Rio Grande: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 20°C e máxima de 27°C

Mostardas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 20°C e máxima de 27°C

Passo Fundo: tempo firme e ensolarado. Mínima de 15°C e máxima de 27°C

Bagé: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 16°C e máxima de 29°C