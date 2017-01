Tempo instável e risco de chuva forte permanecem no RS nesta quinta-feira

Previsão do tempo

A frente fria que passa pelo Rio Grande do Sul e se move em direção ao sudeste do país continua provocando tempo instável na região. A condição traz nebulosidade e baixa as temperaturas, o que dá menos combustível para temporais. Mesmo assim, nesta quinta-feira, o alerta continua para o risco de chuva forte e rajadas de vento, mas não com a mesma intensidade das últimas 24 horas. Na Capital, em torno das 16h30min desta quarta-feira foram registradas rajadas de vento de até 104km/h, segundo a Somar Meteorologia.



O dia amanheceu chuvoso especialmente na fronteira com a Argentina. A chuva chega a todas as regiões do Estado ao longo da quinta-feira. No Litoral, o dia terá breves períodos de melhoria. Há risco de queda de granizo nas áreas mais próximas a Santa Catarina.

A temperatura sofre uma leve queda. Em Porto Alegre, a máxima esperada é de 29ºC e em Capão da Canoa, a temperatura deve chegar aos 31ºC. Os termômetros devem marcar 30ºC em Santa Rosa, 32ºC em Uruguaiana e 28ºC em Pelotas.

Na sexta-feira, uma massa de ar seco entra no Estado e os ventos vão soprar de maneira mais constante durante o dia. A sexta-feira vai começar com tempo mais nublado na Serra e no Litoral Norte, mas o sol aparece ainda pela manhã. O mar deve ficar mais agitado mas não há risco de ressaca.

