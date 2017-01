Terça-feira deverá ser de tempo instável e calor no Rio Grande do Sul

Sensação de abafamento

Nesta terça-feira pode chover forte nas áreas que fazem fronteira com o Uruguai. Nas demais regiões do Estado, as precipitações serão isoladas e devem ocorrer no final da tarde. Apenas no Noroeste, não há previsão de chuva.

Leia mais:

Pelo menos 204 pessoas ficaram feridas e 11 morreram em estradas do RS no feriado de Ano-Novo

Dá para dizer adeus ao desemprego em 2017

Mesmo com o tempo instável, a sensação de abafamento predominará. Em Uruguaiana, a temperatura máxima pode chegar a 38°C. Em Campo Bom, 36°C. Na Capital, os termômetros registrarão entre 22°C e 35°C.



– A partir de quarta-feira, o volume da chuva pode aumentar, provocando transtornos – alerta a meteorologista da Somar Maria Clara Sassaki.

A segunda-feira também foi de bastante calor. A temperatura mais alta do dia foi em Uruguaiana com 34,2°C. Em Porto Alegre, a máxima foi de 31,6°C.

Confira a previsão do tempo para a quarta-feira:

Capital: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 22ºC e máxima de 35ºC.

Pelotas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 32ºC.

Caxias do Sul: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 33ºC.

Santa Maria: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 36ºC.

Santa Rosa: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 23ºC e máxima de 35ºC.

Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 33ºC.

Uruguaiana: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 25ºC e máxima de 38ºC.

Torres: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 23ºC e máxima de 31ºC.

Rio Grande: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 28ºC.

Mostardas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24ºC e máxima de 28ºC.

Passo Fundo: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 33ºC.

Bagé: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 33ºC.