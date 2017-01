Terça-feira pode ter chuva em boa parte do Rio Grande do Sul

Tempo instável

Um sistema de baixa pressão está atuando no Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira, o tempo fica instável na maior parte do Estado – só não deve chover no Extremo Oeste. As precipitações mais intensas devem ocorrer nas regiões Sul e Leste.

– Na Capital, as pancadas de chuva são intercaladas com períodos de melhoria. Como a tarde será de muito calor (a previsão é de que a máxima chegue a 32°C), no fim do dia, podem ocorrer precipitações mais fortes – informa a meteorologista da Somar Nadiara Pereira.

No Litoral Norte, as pancadas de chuva também podem se intensificar no final da tarde em razão do abafamento. Em Capão da Canoa, a máxima deve chegar a 31°C. A previsão é de que o tempo seja ventoso por causa da baixa pressão atmosférica. O vento pode chegar a 50km/h – em alguns locais isolados, pode passar disso.

Para a quarta-feira, ainda tem previsão de pancadas isoladas de chuva em algumas áreas do Estado. O tempo deve ficar firme em todo o Rio Grande do Sul apenas na quinta-feira, quando a temperatura pode diminuir cerca de 3°C na Região Metropolitana e no Litoral.

Confira a previsão do tempo para a terça-feira:

Capital: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23°C e máxima de 32°C.

Pelotas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22°C e máxima de 30°C.

Caxias do Sul: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 20°C e máxima de 27°C.

Santa Maria: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21°C e máxima de 32°C.

Santa Rosa: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21°C e máxima de 32°C.

Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 19°C e máxima de 30°C.

Uruguaiana: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 20°C e máxima de 27°C.

Torres: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22°C e máxima de 31°C.

Rio Grande: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23°C e máxima de 28°C.

Mostardas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23°C e máxima de 29°C.

Passo Fundo: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 19°C e máxima de 30°C.

Bagé: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 18°C e máxima de 30°C.