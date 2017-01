Terça-feira será de calor e pancadas de chuva no RS

Previsão do tempo

Na terça-feira, o ciclone extratropical se desloca mais para o oceano e a chuva começa a perder intensidade no Rio Grande do Sul. Ainda pode chover forte no leste do Estado. Já nas demais regiões, a chuva é em forma de pancada com menor intensidade. As informações são da Somar Meteorologia.

Na Capital, as pancadas de chuva são intercaladas com períodos de melhoria. A previsão é de que a máxima chegue a 32°C e, no fim do dia, podem ocorrer precipitações mais fortes. As temperaturas, tanto da manhã quanto da tarde, diminuem um pouco em relação ao dia anterior, mas o calor ainda predomina em todo o Estado.



No Litoral Norte, as pancadas de chuva também podem se intensificar no final da tarde. Em Capão da Canoa, a máxima deve chegar a 31°C. A previsão é de que o tempo seja ventoso por causa da baixa pressão atmosférica. O vento pode chegar a 50km/h – em alguns locais isolados, pode passar disso.

Confira a previsão do tempo em algumas cidades do RS para a terça-feira:

Capital: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 32ºC

Pelotas: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 30ºC

Caxias do Sul: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 20ºC e máxima de 27ºC

Santa Maria: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 32ºC

Santa Rosa: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 32ºC

Erechim: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 19ºC e máxima de 30ºC

Torres: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 31ºC



Rio Grande: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 28ºC

Mostardas: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 29ºC

Passo Fundo: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 19ºC e máxima de 30ºC

Bage: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 18ºC e máxima de 30ºC