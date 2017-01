Torneio de futebol reúne imigrantes e refugiados em Porto Alegre

Integração

Normalmente relegados às margens da sociedade, imigrantes e refugiados de vários países tiveram um dia de protagonismo em Porto Alegre. Durante este domingo, eles participaram do 1º Torneio de Integração Social, que reuniu centenas de pessoas, na maioria estrangeiros, no Campo do Ararigboia, bairro Jardim Botânico.

Foram formados 11 times de futebol — alguns só de senegaleses, de haitianos ou de brasileiros, outros integrados por gente de diferentes nacionalidades —, em um evento que teve como objetivo estimular a integração dos imigrantes à sociedade gaúcha.

— Foi fantástico. Eles ficaram muito felizes — conta José Adelar, presidente do clube amador F.C. Supremo, que idealizou o torneio.

A iniciativa ganhou corpo com a arrecadação de muitas doações, que incluíram fardamentos para as equipes e alimentos, preparados no próprio local do torneio e servidos aos participantes. O ex-árbitro de futebol Claus Matzenbacher, que atuou como voluntário na organização, afirma que uma prova da importância da iniciativa foi o fato de cerca de 200 imigrantes terem ido ao local sem intenção de jogar, apenas para participar.



— Vamos seguir adiante e fazer vários eventos desse tipo — garantiu.

Adelar lembrou que, apesar do sucesso da confraternização, o torneio não foi exatamente uma festa, por causa da morte de um senegalês, que teria sido assassinado na semana passada em Porto Alegre. Por isso, ao meio-dia, o idealizador do evento pediu aos participantes que se reunissem de mãos dadas ao redor do campo de futebol e puxou um coro, reivindicando paz, justiça e integração.