UFRGS divulga gabaritos do terceiro dia de provas do vestibular

O gabarito do terceiro dia de provas do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) já está disponível. Nesta terça-feira, foram aplicadas as provas de Biologia, Química e Geografia.

Médias e abstenções serão divulgadas na quarta-feira pela manhã, último dia de vestibular. O encerramento será com as provas de História e Matemática.



O listão com os nomes dos selecionados será divulgado até o dia 21 de janeiro.

Biologia

1-A; 2-B; 3-D; 4-E; 5-A; 6-D; 7-C; 8-E; 9-C; 10-B; 11-C; 12-E; 13-B; 14-C;

15-A; 16-D; 17-A; 18-B; 19-A; 20-E; 21-B; 22-E; 23-D; 24-C; 25-D

Química

26-E; 27-D; 28-B; 29-C; 30-A; 31-D; 32-A; 33-D; 34-B; 35-C; 36-A; 37-E; 38-A; 39-E; 40-C; 41-A; 42-B; 43-B; 44-C; 45-D; 46-D; 47-E; 48-B; 49-C; 50-E;

Geografia

51-E; 52-E; 53-A; 54-C; 55-B; 56-D; 57-C; 58-D; 59-D; 60-E; 61-B; 62-B; 63-A; 64-E; 65-A; 66-D; 67-C; 68-D; 69-E; 70-C; 71-B; 72-A; 73-C; 74-A; 75-B