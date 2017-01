Uma música poderosa pode ajudar no sucesso de um documentário

The New York Times

Por: The New York Times

Quando o diretor Davis Guggenheim estava quase terminando o documentário "Uma Verdade Inconveniente", sua equipe teve uma ideia: pedir a um cantor famoso para compor a música do final do filme. Al Gore, cuja participação é central no filme, sugeriu Melissa Etheridge.

Guggenheim se recorda de ter ido até a casa da cantora, em San Fernando Valley, e assistido ao filme com ela na TV. "No final, foi muito educada, mas me disse que eu precisava ir embora porque queria compor."

A canção "I Need to Wake Up" recebeu o Oscar de melhor canção original em 2007. (O filme ganhou melhor documentário longa-metragem.) Desde então, nenhuma canção de documentário ganhou o prêmio, mas não por falta de tentativa.

Entre os candidatos deste ano estão "Angel by the Wings", de Sia, de "The Eagle Huntress"; "Hoping and Healing", do guitarrista do Pearl Jam, Mike McCready, de "Gleason"; "Letter to the Free", de Common, de "A 13a Emenda". Esses filmes estão entre os finalistas de possíveis candidatos ao Oscar. (As indicações serão anunciadas no dia 24 de janeiro e a cerimônia será em 26 de fevereiro). Outras músicas que permanecem na disputa, mesmo que seus filmes já tenham sido eliminados, são "Flicker", de Tori Amos ("Audrie & Daisy"), "The Empty Chair", de Sting e J. Ralph ("Jim: The James Foley Story") e "I¿m Still Here", de Sharon Jones & The Dap-Kings ("Miss Sharon Jones!").

Para os filmes de não ficção, tradicionalmente ignorados no Oscar, que participam apenas das categorias de documentários, uma canção pode significar um aumento de cem por cento em suas chances de Oscar. Também ajuda a chamar atenção para o que Guggenheim ironicamente descreve como filmes "difíceis". "É quando você parte para a música de alguém famoso, quem sabe pode ajudar", ensina ele.

Talvez uma apresentação musical de arrasar na noite do Oscar chame mais atenção para um filme do que qualquer outro prêmio: na cerimônia do ano passado, após a interpretação incendiária de Lady Gaga de "Til It Happens to You" (escrita com Diane Warren para "The Hunting Ground", o documentário sobre estupros em campi universitários), grande parte do público pode ter achado que a canção ganhou o prêmio de 2016. (A verdadeira vencedora foi "Writing's on the Wall", de "007 Contra Spectre".) Mas a atenção que uma boa música pode trazer para um documentário, especialmente um que promova uma causa social, é a verdadeira questão.

"Bilheteria não é o problema, o negócio é deixar o filme mais visível para o público. Se um astro pop compõe a música original é um lance que pode ser comercializado, valioso nas redes sociais, caso as pessoas divulguem a notícia", disse Dan Cogan, diretor-executivo da Impact Partners, produtora por trás de "The Hunting Ground", além de "The Eagle Huntress" e "Audrie & Daisy", que fala sobre agressão sexual e bullying de moças na internet.

As intenções dos músicos talvez seja uma outra questão.

"Falei com um monte de outros compositores e concordamos que, para algumas pessoas, é tipo 'Vamos lá ganhar o prêmio', especialmente para aqueles que já faturaram tudo, menos um Oscar. Mas se chama atenção, acho ótimo", disse Joel Goodman, vencedor do Emmy, cujos créditos incluem as trilhas de "Being Elmo" e "An Honest Liar".

Definitivamente, dinheiro não é o atrativo principal. Ralph disse que ele e Sting não receberam por seu trabalho para "Jim", sobre o jornalista James Foley, executado por jihadistas do Estado Islâmico, em 2014. Ele é especialista em trilhas sonoras de documentários e foi duas vezes indicado por melhor canção original ("Manta Ray" para "Racing Extinction" e "Before My Time", de "Chasing Ice", interpretada por Scarlett Johansson e Joshua Bell). Para "Jim", Ralph contou que ele e Sting doaram seu tempo e a canção. "Nós só queríamos ajudar", disse.

Sting concordou. "Acho que é um filme extremamente importante e o apoio porque quero que mais gente veja", disse ele.

Cogan disse que, de qualquer maneira, o dinheiro não é um atrativo suficiente para astros do nível de Sting. "Tem que haver uma afinidade com o assunto, senão, não funciona."

Quando o Netflix estava fazendo "Audrie & Daisy", Tori Amos foi uma escolha óbvia, já que ela trabalha com a RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network - Rede Nacional de Estupro, Abuso e Incesto) desde 1994.

"O Netflix me enviou o filme para ver se eu conseguia ouvir a música, mas depois de assistir fiquei totalmente em silêncio", disse Tori.

Ela conta que precisou assistir de novo e conversar com os diretores, que esperavam que sua música abordasse questões envolvendo o bullying na internet, incluindo "a culpa das pessoas nas cidades e nas escolas, e daquelas que não querem se envolver".

Como a maioria das músicas de documentários, "Flicker" seria tocada durante os créditos finais, segundo Tori, mas não como um bálsamo para as feridas emocionais de ninguém.

"A ideia não era fazer com que as pessoas se sentissem melhor, mas sim fazê-las chorar, ficarem chocadas e perceberem que alguém morreu. Sei que é um filme duro, mas o que quis fazer foi honrar essas meninas e suas famílias e levar as pessoas a realmente pensar sobre a questão porque muita gente estava insensível ao que acontecia ao seu redor", afirma ela.

Ao escrever a música e a letra de "The Empty Chair", Ralph e Sting tinham outro objetivo.

"Ficamos arrasados com o filme. Falei que ele tinha que terminar com uma canção de esperança, ou, como Sting colocou, 'uma música para ajudar a sair do cinema de modo positivo'. Caso contrário, você sairia se arrastando", disse Ralph.

Para Sting, o poder do filme foi um obstáculo para a composição.

"No começo, disse que não teria competência para compor algo que chegasse aos pés da emoção que senti. Tive medo de fazer uma coisa piegas e, normalmente, quando você compõe uma música para o final de um filme, está reconfortando as pessoas com o tipo de ideia de que o amor está em toda parte, amor, amor, amor. Exigia mais profundidade. Pus na letra frases que as pessoas disseram no filme sobre Jim; assim quando a família e os amigos viram, reconheceram suas palavras. De certa forma, nós o recriamos através deles em nossa música."

Por John Anderson