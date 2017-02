2ª Caminhada pela Vida reúne dezenas de voluntários no Litoral Norte  

Em Imbé

Dezenas de pessoas participaram, na manhã deste domingo, da 2ª Caminhada pela Vida em Imbé, no Litoral Norte. O evento é uma parceria do Instituto do Câncer Infantil (ICI-RS) com a ONG Amigos da Praia, e tem como objetivo arrecadar fundos para o ICI.

Nesta edição, segundo a organização do evento, foram vendidas cerca de 350 camisetas. Com a chuva que espantou veranistas da praia no domingo, porém, algumas dezenas participaram da caminhada, que teve início após um alongamento coletivo, no Lago do Braço Morto, e passou pela beira-mar de Imbé.

Foto: Isadora Neumann / Agência RBS

— Queremos divulgar o trabalho da ONG, que trabalha o ano todo na luta contra o câncer infantil. O tempo não ajudou, mas agradecemos a quem veio, de coração — disse a presidente da Amigos da Praia, Denise Ferreira.

Durante o evento, foram distribuídos panfletos com informações sobre diagnóstico precoce do câncer em crianças. Além da caminhada, a organização realiza atividades como brechós e um chá anual cuja arrecadação é destinada ao ICI.