A vida na fronteira dos EUA com o México

Por: The New York Times

Ao longo de quase 1.100 quilômetros entre os EUA e o México já existe um muro.



Ele atravessa os desertos de Sonora, onde os cactos crescem para se parecer com órgãos de tubos. Mais além, ao leste, molduras pesadas de ferro cortam a imensidão da planície de mato desbotado como se fossem marcadores em um campo de batalha. No Texas, as vigas vermelhas que compõem partes do muramento são frias, duras e ásperas ao toque. Em Tijuana, dois cercados, um mais antigo e o outro, recente, chegam ao mar, onde as ondas corroem o metal da estrutura.

A fronteira se estende por três mil quilômetros em quatro estados: Califórnia, Arizona, Novo México e Texas. Onde a cerca já existe, a terra e o mato à sua volta contam as histórias daqueles que tentaram transpô-la, daqueles que a patrulham e dos que moram perto dela.

Há celulares presos entre as vigas; sacos plásticos, rasgados pelo vento, com pasta e escova de dente dentro; roupas; sementes de girassol espalhadas, cuspidas pelos agentes da Patrulha de Fronteira, sentados em seus carros, enquanto observam, observam e observam.

A aproximadamente 65 km além de Ciudad Juárez, o muro de malha metálica termina abruptamente, como um pensamento semiacabado. O resto da fronteira é marcado pelo Rio Grande, mas centenas de quilômetros do interior do Texas, incluindo o Parque Nacional Big Bend, não são cercados e não têm qualquer tipo de proteção ou barreira artificial.

Tijuana, México

Em Tijuana, há duas cercas ao longo da extensão do perímetro da cidade: uma de metal corrugado, carcomida pelo tempo, e outra, a algumas centenas de metros de distância, de metal sólido, encimada por arame farpado. Ambas passam por casas, estradas e parques antes de mergulharem no mar. Um morador conta que vários imigrantes se afogaram, tentando atravessá-las, mas acabaram engolidos pelas ondas.

"Podem construir dois, três muros, não importa. Quem quiser atravessar, vai atravessar", Roberto Ramírez.

Roberto Ramírez, 46 anos, se lembra de quando não havia muro, só uns cabos dispostos entre os postes para marcar a divisa. A criançada jogava futebol nos campos enquanto os pais plantavam tomates. Agora, com dois muros, ele se questiona qual o motivo de construir mais um. O desespero que força os imigrantes a buscar oportunidades nos EUA não vai ser contido por barreiras físicas, por maiores e/ou mais imponentes que sejam.

Nogales

Como uma cortina de metal, a cerca corta as colinas de Nogales, cidadezinha fronteiriça onde longas filas de carros e de gente a pé fazem o percurso diário de um lado para o outro. Ali, a barreira é feita de vigas imensas de aço, uma ao lado da outra. Além da periferia, atravessa a paisagem vazia. Lá do alto, a vista reflete divisão, separando as comunidades de ambos os lados.

"Desde que eu me conheço por gente, esse muro só fez crescer. Sei lá, parece que a distância entre a gente só aumenta", José Pablo Sanchez Carillo

José Pablo Sanchez Carillo, 18 anos, vive ao lado da cerca, no bairro de Buenos Aires, onde cresceu. E se irrita com a ideia de que o México será forçado a pagar pelo novo muro. Recentemente, andou comentando com os amigos a promessa de Trump de fazer os mexicanos arcarem com a conta. "Esse cara é bilionário, não é? Então ele que pague tudo sozinho, oras!".

Ciudad Juárez

Atravessando desertos, montanhas e pastos, o muro passa de uma série de colunas de metal de seis metros de altura para painéis dispostos ao longo de trechos de areia e barreiras em formato de "x" nas planícies. A cerca de 65 km da periferia de Ciudad Juárez, ponto que fica mais ou menos no meio da fronteira, ele para abruptamente. Muitos vilarejos foram esvaziados pelo crime. Em outras paragens, há terras cultivadas ao longo do lado mexicano.

"Se o presidente dos EUA expulsar todos os mexicanos, quem vai fazer a colheita?", Catarino Nuñez

Catarino Nuñez, 74 anos, estava trabalhando a terra, preparando-se para irrigar um campo de trigo. Ele herdou a propriedade do pai e se dedica a ela praticamente desde que se conhece por gente. E se lembra de quando construíram o muro atrás do terreno, do efeito que ele teve na imigração e na mão de obra. Quem estava de passagem, rumo ao lado de lá, parava e ajudava na colheita. Hoje em dia esse tipo de assistência é muito mais raro.

Guerrero

Cidadezinha colonial, Guerrero fica às margens do Rio Bravo. Embora promovida a Pueblo Magico – designação concedida pelo governo federal devido à sua preservação histórica e charme – há medo nas ruas por causa do aumento na criminalidade ao longo da fronteira. Segundo os moradores, homens armados e gangues surgiram nos últimos cinco anos, invadindo e confiscando propriedades.

"Estou gostando da ideia de construírem um muro; quem sabe não ajuda a acabar com todas essas atividades ilegais?", Enrique Cervera.

Enrique Cervera, 78 anos, o "cronista" da cidade, trabalha nos arquivos da Prefeitura. Ele se lembra de quando os norte-americanos chegavam para ver os parentes no Natal, mas as visitas acabaram depois que a violência aumentou. Como historiador informal, ele leva a promessa de construção do muro do presidente na esportiva, pelo menos em comparação com hostilidades piores, como a guerra travada entre os dois países.

Reynosa

Reynosa sofre com as drogas, a imigração ilegal e o uso de armas. Diversas lojas fecharam e embora a principal travessia internacional continue movimentada, muitos moradores dizem que o fluxo fronteiriço minguou por causa da disputa dos cartéis pelo território. Eles contam que houve um tempo em que os norte-americanos lotavam as casas noturnas e os consultórios médicos e dentários.

"Se a fronteira continuar protegida e vigiada como é hoje, pouquíssima gente vai conseguir passar para o lado de lá", Agustín Ramírez

Agustín Ramírez é operador de trator nos milharais da periferia de Reynosa. Mora a menos de um quilômetro do Rio Bravo, que faz a fronteira com os EUA e confessa ter sido coiote. "Antigamente a gente cruzava esse rio a nado o tempo todo. Ninguém estava nem aí. Não tinha ninguém vigiando. Hoje é diferente, eles pegam todo mundo", conta.

El Paso, Texas

Nessa cidade de 680 mil habitantes, a cerca se destaca entre bairros, playgrounds e apartamentos de US$400/mês: é uma estrutura de tela e arame farpado de mais ou menos seis metros de altura sobre uma base de concreto, com correntes metálicas para reforço. Quando a criançada sai da escola, a perua do sorvete faz a ronda paralela a ela na Charles Road.

"A gente está tão acostumado em ver o pessoal atravessando que olha e nem liga", Mannys Silva Rodriguez

Mannys Silva Rodriguez, 58 anos, e o marido, estavam no quintal, um dia, quando o cachorro começou a latir. E viram que um grupo de pessoas do outro lado da cerca colocara uma escada ali e começava a subir. A seguir, três homens e uma mulher usaram uma das vigas para descer escorregando enquanto ela e o marido, Miguel, mexiam na picape do filho. "Daqui dava para ver o pessoal pulando", conta.

Hidalgo, Texas

Nos arredores dessa cidadezinha de treze mil habitantes, a cerca fronteiriça margeia a Old Hidalgo Pumphouse, uma instalação de irrigação desativada que hoje é museu e centro de observação de pássaros. Quando estive por lá, há pouco tempo, vi adolescentes de hoverboard na ciclovia e muita gente pedindo frango teriyaki no Rock & Roll Sushi, ali ao lado.

"O recado é bem claro; é como se dissesse: 'Não venham porque vocês não são bem-vindos aqui'", Selena Aguirre

Selena Aguirre, 20 anos, aluna da Universidade do Texas no Vale do Rio Grande, parada na ciclovia, analisa a cerca. Não é uma barreira uniforme, mas um conjunto de obstáculos: de um lado, um trecho fechado por correntes; do outro, uma sequência de vigas de aço bem atrás da bomba com um portão de entrada para carro e uma parede de concreto até a altura do peito de um homem de altura média na outra extremidade. "É uma metáfora. É como se dissesse: 'Não venham porque vocês não são bem-vindos aqui'", lamenta ela.

Por Azam Ahmed, Manny Fernandez E Paulina Villegas