Acidente com carro alegórico da Unidos da Tijuca deixa 16 feridos 

Carnaval no Rio

O Carnaval do Rio de Janeiro em 2017 já está marcado por fatalidades envolvendo carros alegóricos. Um dia após o incidente com um carro da Paraíso do Tuiuti, foi a vez de uma alegoria da Unidos da Tijuca deixar ao menos 16 feridos na Sapucaí, na madrugada desta terça-feira.



Leia mais:

Confira a segunda noite de desfiles do Carnaval do Rio de Janeiro

Perícia constata roda danificada em carro alegórico que feriu 20 pessoas



Parte do carro alegórico da escola cedeu e atingiu integrantes da Tijuca. De acordo com informações da prefeitura, segundo o portal G1, pelo menos cinco pessoas estão em estado considerado mais grave. Duas delas em estado preocupante: uma com traumatismo craniano e outra com trauma no abdômen.



Os feridos foram levados para os hospitais municipais Souza Aguiar, Miguel Couto e Lourenço Jorge.



Confira como foi o momento do desabamento do carro alegórico:

*ZERO HORA