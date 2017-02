Acidente com carro alegórico deixa oito feridos no Rio

Rio de Janeiro

Um acidente envolvendo um carro alegórico da Paraíso da Tuiuti batem em um muro na área de concentração das escolas, na Marquês de Sapucaí, deixou pelo menos oito pessoas feridas na noite deste domingo, primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

Ainda não há informações sobre a situação dos feridos, que foram atendidos por ambulâncias que estava posicionadas no local

Não foi informada a gravidade dos ferimentos, mas há um homem com o braço severamente machucado e uma mulher com a perna muito ferida.



As primeiras informações dão conta de que um carro alegórico teria prensado as pessoas contra as grades de proteção, que separam a pista das arquibancadas. Os feridos estariam na área dedicada às escolas.

Segundo informações do jornal O Globo, o acidente teria envolvido o último carro alegórico da Paraíso do Tuiuti. O desfile da próxima escola, a Grande Rio, deve atrasar.

Em entrevista a TV Globo após o acidente, Elmo José dos Santos, diretor de carnaval da Liga das Escolas de Samba, afirmou que a chuva contribuiu para a incidência do problema no carro.