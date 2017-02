Agências da Caixa abrem mais cedo e movimento é tranquilo em Porto Alegre

Saque do FGTS

Mesmo com antecipação do horário de abertura para esclarecimentos sobre os saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), agências da Caixa Econômica Federal não apresentam filas em Porto Alegre na manhã desta quarta-feira. Entre hoje e sexta-feira as agências abrem duas horas mais cedo, a partir das 8h, para esclarecer as dúvidas dos trabalhadores que possuem contas inativas.

Nesta manhã, a situação foi tranquila nas unidades do banco. No próximo sábado, 13 agências na Capital estarão abertas para atender os trabalhadores. O horário será das das 9h às 15h.

O governo federal divulgou ontem o calendário de pagamento das contas. O cronograma começa em 10 de março e vai até 31 de julho, levando em conta o mês de aniversário do trabalhador.

Quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015 tem direito a saque. No Rio Grande do Sul, devem ser sacados R$ 2,6 bilhões de contas inativas, segundo estimativa do governo federal.

