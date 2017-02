Apesar do forte calor, RS registrará pancadas de chuva nesta quinta-feira

Previsão do tempo

Áreas de instabilidade se espalham por todo o Rio Grande do Sul e pancadas de chuva são esperadas nesta quinta-feira. O dia amanhece abafado e a tarde, mesmo com a previsão de chuva, as temperaturas seguem elevadas e o calor predomina.



A chuva ocorre ainda pela manhã sobre a fronteira oeste do Estado e ficará mais intensa ao longo do dia. Nas demais regiões, as precipitações acontecem preferencialmente entre à tarde e à noite de forma mais isolada e fraca.



A máxima do RS deve ser registrada em Uruguaiana: 33ºC. Em Porto Alegre, a temperatura pode chegar a 31ºC.



De acordo com a Somar Meteorologia, a chuva deve diminuir no Estado. O sábado e o domingo devem ser de tempo firme.



*ZERO HORA