Aprenda a fazer sucos para manter o pique durante o Carnaval 

Energia e hidratação são itens que não podem faltar para quem vai aproveitar os dias de Carnaval. Para manter o pique até o amanhecer, a dica é apostar em alimentos leves e que, ao mesmo tempo, garantam a saciedade. Depois da festa, a orientação é investir em um cardápio desintoxicante.



Uma boa pedida para reunir hidratação com energia são os sucos, que não pesam no estômago e matam a fome. Pensando nisso, os nutricionistas do Kurotel desenvolveram quatro receitas para curtir a folia. Veja:

Sucos pré-folia

Energizante

O mix de açaí e leite de coco garante a energia necessária para curtir a festa. Como tem 10 tipos de ácidos graxos, o leite de coco ainda aumenta a saciedade. Morango e açaí também têm ação anti-inflamatória e antioxidante. Já o abacaxi é rico em água, fibras solúveis e insolúveis e auxilia na digestão graças a uma enzima chamada bromelina.

Ingredientes:

1 polpa de açaí

1 banana

6 morangos

100ml de leite de coco

1 fatia de abacaxi

4 cubos de gelo



Preparo:

Liquidificar tudo e servir imediatamente



Vitamina de morangos e beterraba

Esta vitamina oferece carboidratos benéficos para o organismo provenientes da aveia e tem efeito anti-inflamatório e antioxidante em função da beterraba e do morango. A beterraba, inclusive, pode ser usada da raiz às folhas.

Ingredientes:

1/4 beterraba grande

8 unidades de morangos

2 colheres de sopa de iogurte desnatado

4 colheres de sopa de farelo de aveia

2 colheres de sopa de nozes picadas

1 colher de sopa de açúcar mascavo ou mel

1 xícara de chá de água



Preparo:

Descasque e pique a beterraba, coloque no liquidificador, acrescente o morango, o iogurte, a aveia, a água e o açúcar. Liquidifique muito bem, coloque em taças individuais e distribua as nozes. Se ficar muito consistente, adicione mais água.

Sucos pós-Carnaval



Suchá de abacaxi e cavalinha

Feito à base de chá de cavalinha, este suchá tem bom efeito diurético e protetor do fígado. A união do abacaxi e da hortelã beneficiam o sistema digestivo. A erva ainda ajuda a relaxar a musculatura.

Ingredientes:

1 rodela de abacaxi

4 folhas de hortelã

1 kiwi

1 folha de alface

1 xícara de chá de chá de cavalinha

1 colher de chá de mel (opcional)

1 cubo de gelo

Preparo:

Bater todos os ingredientes no liquidificador e beber imediatamente.

Suchá de maçã com chá verde

O chá verde e a maçã ajudam o organismo a eliminar toxinas. Combinados com o levedo de cerveja ainda equilibram e regeneram a flora intestinal e protegem o fígado.

Ingredientes:

1 xícara de chá de chá verde (ou branco)

1 maçã pequena com a casca e cortada em cubos

1 pera pequena com a casca e cortada em cubos

2 colher de chá de levedo de cerveja

1 colher de chá de mel (opcional)



Preparo:

Bater todos os ingredientes no liquidificador e beber imediatamente.

