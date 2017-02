Áreas de instabilidade aumentam, mas calorão predomina em todo o RS nesta terça-feira

Previsão do tempo

As áreas de instabilidade provocam mais pancadas de chuva sobre boa parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Os maiores volumes de água serão concentrados no oeste e sul do Estado. Nas demais áreas do RS não chove, porém haverá um aumento significativo de nuvens.



A chuva ocorre pela manhã no Sul, na Campanha e no Oeste, e se espalha para as demais regiões a partir da tarde. Também há riscos de rajadas de vento e eventuais quedas de granizo.



Segunda a Somar Meteorologia, imagens de satélite registradas durante a madrugada desta terça-feira apontam chuva, de fraca e moderada intensidade, em grande parte da metade sul do Estado.



Já no Norte, Noroeste e Nordeste, o tempo fica firme com predomínio de sol. As temperaturas seguem elevadas em todo o RS, principalmente nas áreas que fazem fronteira com a Argentina. Em Porto Alegre, a máxima pode chegar a 33°C. A máxima do Estado deve ser registrada em Santa Rosa: 35°C.



*ZERO HORA