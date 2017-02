Blogueira Gabriela Pugliesi é denunciada ao MP por estelionato e falsa identidade

Denúncia

O Conselho Regional de Educação Física do Rio de Janeiro e do Espírito Santo (Cref1) encaminhou queixa-crime contra a blogueira fitness Gabriela Pugliesi, 30 anos, ao Ministério Público do Rio de Janeiro, por exercício ilegal da profissão de educador físico. O anúncio da denúncia foi feito na segunda-feira. As informações são do jornal O Globo.

Como prova, o órgão reuniu vídeos recebidos pelo departamento de fiscalização que mostrariam Pugliesi ministrando aulas de ginástica em um evento comercial.

Pugliese já havia se envolvido em outra polêmica antes. Em novembro de 2015, a blogueira sugeriu uma ¿dica¿ para quem quer perder peso: encaminhar nudes para a melhor amiga e autorizar a postagem das fotos caso saia da dieta.

Na época, o Conselho Regional de Nutricionistas 2ª Região emitiu nota repudiando dicas fornecidos por leigos para perda de peso e qualificava a orientação como ¿irresponsável¿.

Com mais de três milhões de seguidores no Instagram, Pugliese é um fenômeno das redes sociais, em que compartilha sua rotina de treinos, alimentação e beleza.

Ainda segundo o jornal O Globo, a blogueira também precisou prestar satisfações ao Conar, quando foi acusada de ter feito publicidade velada no Instagram, por pelo menos das vezes, em 2014 e 2015.

