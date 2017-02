Caixa divulga site para consultar contas inativas do FGTS

Reforço no bolso

A Caixa divulgou na manhã desta terça-feira o site para fazer a consulta para o saque das contas do FGTS inativos. No portal, é possível se verificar o calendário de saque, também divulgado nesta manhã, saber quais documentos são necessários para resgatar o valor e conhecer as regras e os canais de atendimento para o resgate.

Os saques poderão ser feitos a partir do dia 10 de março para nascidos em janeiro e fevereiro. Nascidos em março, abril e maio sacam a partir de 10 de abril. Nascidos em junho, julho e agosto sacam após 12 de maio. A partir do dia 16 de junho, sacam os nascidos em setembro, outubro e novembro. Já nascidos em dezembro, sacam o benefício a partir de 14 de julho.