Calor não diminui e pancadas de chuva ainda são esperadas no Estado nesta terça-feira

Previsão do tempo

Áreas de instabilidade nos alto níveis da atmosfera causam chuva no norte e nordeste do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. As pancadas devem ocorrer preferencialmente a partir da tarde. Nas demais áreas do Estado, o tempo fica mais firme e com predomínio de sol.



As temperaturas da manhã diminuem um pouco em relação ao dia anterior, mas à tarde, as máximas entram em elevação e o calor predomina sobre todo o Rio Grande do Sul. Segundo a Somar Meteorologia, a máxima do RS deve ser registrada em Rio Pardo e Alegrete: 33°C.



Em Porto Alegre, podem ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de raios à tarde. A temperatura deve variar entre 22°C e 32°C. Durante todo o dia, há riscos para fortes rajadas de vento em todo o litoral norte gaúcho.



Veja a previsão do tempo em todas as cidades do RS



*ZERO HORA