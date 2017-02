Capital pode ter temporais e fortes rajadas de vento nesta quarta-feira

Tempo instável

Nesta quarta-feira, o tempo deve continuar instável em boa parte do Estado. O tempo fica firme apenas nas regiões Oeste, Campanha e Extremo Sul. Na Região Leste, podem ocorrer rajadas de vento entre 50km/h a 65km/h.

Leia mais:

O que você precisa saber sobre os saques nas contas inativas do FGTS

Cascata do Garapiá é uma maravilha de águas límpidas e refrescantes em Maquiné

Tranquilidade nas areias de Santa Catarina

– Não se descarta a possibilidade de temporais, principalmente nas regiões Norte e Leste – alerta a meteorologista da Somar Patrícia Cassoli.

O tempo fica abafado. Em Porto Alegre, a máxima pode chegar a 33°C e em Tramandaí, 31°C. A máxima do RS deve ser registrada em Uruguaiana: 36°C.

De acordo com a previsão da Somar, essa semana vai ser marcada por instabilidades e calor no Estado.

Confira a previsão do tempo para a quarta-feira:



Capital: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 33ºC.



Pelotas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 30ºC.



Caxias do Sul: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 31ºC.



Santa Maria: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 21ºC e máxima de 33ºC.



Santa Rosa: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 31ºC.



Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 32ºC.



Uruguaiana: tempo firme e ensolarado. Mínima de 20ºC e máxima de 36ºC.



Torres: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 25ºC e máxima de 31ºC.



Rio Grande: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 25ºC e máxima de 29ºC.



Mostardas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 26ºC e máxima de 30ºC.



Passo Fundo: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 32ºC.



Bagé: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 19ºC e máxima de 33ºC.