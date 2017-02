Chuva deve se intensificar neste domingo no Rio Grande do Sul

Previsão do tempo

O tempo nublado que caracterizou o começo deste sábado deve dar o tom dos próximos dias no Rio Grande do Sul. Segundo as previsões, não só o território gaúcho ficará sob um centro de baixa pressão, que provoca chuva, como esse fenômeno deve se intensificar a partir deste domingo. Com isso, os alertas recam sobre a grande possibilidade de rajadas fortes de vento, especialmente no Litoral e na Região Sul.

A chuva se intensifica e avança, mas não deve derrubar muito as temperaturas. Em Porto Alegre, a máxima prevista para este domingo fica em torno dos 29°C, e a mínima, em 22°C.

– O abafamento continua – adianta a meteorologista Juliana Resende, da Somar.

Os volumes maiores de chuva devem ficar restritos mesmo ao domingo, porque, na segunda-feira, uma frente fria começará a atuar no Estado mantendo a instabilidade, porém, com chuvas mais isoladas.

O sol só deve aparecer somente entre terça e quarta-feira, mas timidamente, nada a ponto de espantar nebulosidade. Na quinta-feira, outra frente fria deverá trazer mais chuva ao território gaúcho.

