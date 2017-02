Chuva ganha força e atingirá todo o Estado nesta quarta-feira

Previsão do tempo

O tempo volta a ficar instável em todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Segundo a Somar Meteorologia, a circulação dos ventos nos altos níveis da atmosfera voltam a espalhar chuva para todo o Estado.



Pela manhã choverá na Região Leste e no Interior. Em Porto Alegre serão registradas pancadas de chuva e trovoadas. A mínima na Capiral será de 22ºC e máxima 33ºC. Ao longo da tarde, as áreas de instabilidade espalham-se em todo o RS. Apesar da chuva, o calor e o abafamento seguem em todas as regiões.



A chuva mais intensa ocorrerá entre a tarde e a noite na fronteira oeste, com potencial para transtornos — como rajadas de vento e queda de granizo. Já no extremo sul gaúcho o tempo é mais firme, com variação de nebulosidade.



A máxima do Estado deve ser registrada em Uruguaiana: 36°C.



Veja a previsão do tempo em todas as cidades do RS



*ZERO HORA