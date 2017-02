Confira a previsão do horóscopo de cada signo para esta segunda-feira

Como vai ser seu dia

Há coisas que você não entende, mas que precisa aplicar mesmo assim. Depois, com o tempo e, principalmente, com os resultados, você compreenderá tudo e, assim, deixará de lado as resistências que apresenta agora.

O pouco que você fizer tendo em vista se organizar resultará em benefícios fora do comum. Considere que este momento tende a dar melhores resultados para quaisquer atitudes que você tomar, por isso, vale a pena aproveitar.

Ainda que você sofra com as críticas endereçadas ao seu trabalho, continue em frente, alguém tem de dar a cara para bater, mas fazer o necessário. As pessoas resistem às lideranças, mas ao mesmo tempo precisam delas.



Dessa vez, a curiosidade pode levar você a desvendar alguns enigmas e reconhecer com isso que não havia verdadeira necessidade de desconfiar tanto de certas pessoas, que as coisas eram melhores do que pareciam.

Permita que as pessoas exponham suas razões e se dedique a ouvi-las com atenção, as autorizando a ter ideias diferentes das suas, aproveitando a ocasião para ampliar seu conhecimento sobre alguns assuntos.



Tudo que de tão complicado você vinha evitando parece ter conspirado para hoje surgir ao mesmo tempo. Porém, você verá que, de forma surpreendente, conseguirá dar conta do recado e se sentir muito bem com isso.

Há conflitos que poderiam ser deixados de lado e todo mundo ganharia com isso, porém, alguém tem de se atrever a tomar a iniciativa nesse sentido e, parece, que a alma escolhida para isso foi exatamente a sua.

Continue se dedicando com muito boa vontade a organizar seu ritmo cotidiano, inserindo hábitos saudáveis nesse. Sua saúde está em dependência da saúde das pessoas com que você se relaciona todos os dias também.

Tudo é possível, porém, tudo precisa ser conversado para que as pessoas não se sintam tomadas de assalto por acontecimentos para as quais não se prepararam. Você precisa delas, então, cabe a você esclarecer tudo.

Todos os ingredientes estão disponíveis, mas mesmo assim parece que nada acontece. É que os ingredientes não se reunirão sozinhos, você vai ter de alinhavá-los fazendo testes e também errando para depois consertar.

Há assuntos que merecem ser explicados com maior clareza e o momento apropriado para isso é agora mesmo. Vai valer a pena reservar um bom tempo para fazer reuniões, pois, dessa vez tendem a ser produtivas.

Ainda que a contragosto, chegou a hora de você organizar suas tarefas para poder produzir mais. Este é o momento de dizer adeus à preguiça e ao descanso, o momento de começar a levar a sério a prosperidade.