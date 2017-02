Confira o que abre e fecha durante o Carnaval em Porto Alegre

Programe-se

Para quem fica em Porto Alegre durante o Carnaval, atenção aos horários alterados no funcionamento de serviços públicos. Bancos e Correios estarão fechados na segunda e terça-feira de Carnaval, assim como as unidades de saúde da Capital, que retomam atendimento na Quarta-feira de cinzas. Ônibus deverão circular em tabela de verão durante todo o feriado e shoppings operam com horários reduzidos de sábado a quarta-feira.

Veja o que abre e fecha no feriado de Carnaval em Porto Alegre:

Lojas não poderão abrir com funcionários na terça-feira de Carnaval, de acordo com convenção coletiva de trabalho firmada entre o Sindilojas Porto Alegre e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre (Sindec). Sábado, domingo, segunda-feira e quarta-feira são considerados dias normais de trabalho.

Agências estarão fechadas para atendimento ao público na segunda e na terça-feira. Bancos reabrem ao meio-dia de quarta-feira. Contas de consumo (água, energia, telefone) e carnês que tiverem vencimento na segunda (dia 27 de fevereiro) ou terça (28) poderão ser pagas sem acréscimo na quarta-feira.

Fechados na terça-feira. Abertos normalmente nos outros dias.

Sábado e domingo terão grade horária de verão. Na segunda e terça-feira, grade de domingos e feriados. Na quarta-feira, horário normal.

No sábado, as saídas das estações Mercado e Novo Hamburgo variam de 12 a 17 minutos. No domingo, segunda e terça-feira, partidas da Estação Mercado terão intervalo entre 15 e 16 minutos e, em partidas da Estação Novo Hamburgo, o intervalo varia de 15 a 20 minutos nos mesmos dias.

CORREIOS



Todas as agências estarão fechadas na segunda e terça-feira e reabrem a partir do meio-dia de quarta-feira. A central de atendimento dos Correios, no telefone 0800-725-0100, funciona das 8h às 14h na segunda-feira e não terá atendimento na terça-feira.

SAÚDE

Prontos atendimentos e o Hospital de Pronto Socorro e o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas permanecerão abertos 24 horas. As unidades de saúde estarão fechadas na segunda e terça e retomam o atendimento na quarta, a partir do meio-dia.

Ônibus circulam em Porto Alegre com tabela de verão durante todo o feriado.



LIMPEZA URBANA

O DMLU mantém as coletas domiciliar, seletiva e de lixo público durante o feriado.

BARRASHOPPINGSUL

Sábado: lojas e quiosques abrem normalmente das 10h às 22h. Praça de alimentação funciona das 10h às 22h.

Domingo: lojas e quiosques abrem das 14h às 20h e alimentação das 11h às 21h

Segunda-feira: lojas e quiosques abrem das 10h às 22h e alimentação das 10h às 22h

Terça-feira: lojas e quiosques abrem opcionalmente das 14h às 20h. Praça de alimentação funciona normalmente das 11h às 21h

Quarta-feira: lojas e quiosques abrem normalmente das 10h às 22h e alimentação das 10h às 22h.

Restaurantes Gourmet/Cinema e Lazer: conforme a programação do lojist

BELLA VISTA PLAZA

A farmácia abrirá de sábado a quarta-feira, das 9h às 22h. As lojas estarão fechadas de sábado a terça-feira e reabrem na quarta-feira, ao meio-dia.

BOULEVARD ASSIS BRASIL

Lojas terão abertura facultativa domingo, segunda e terça, das 13h às 19h. Na quarta, lojas voltam a abrir, das 10h às 22h. Praça de alimentação e lazer estarão abertos das 11h às 22h de domingo a quarta-feira. O supermercado Zaffari fechará na terça-feira e estará aberto das 9h às 22h na segunda e quarta-feira e, no domingo, das 9h às 21h.

BOURBON ASSIS BRASIL

Sábado: lojas e quiosques abrem das 10h às 22h e a praça de alimentação funciona das 10h às 22h.

Domingo: lojas e quiosques abrem das 14h às 20h e a praça de alimentação funciona das 11h às 22h.

Segunda-feira: lojas e quiosques abrem das 10h às 22h, praça de alimentação das 10h às 22h.

Terça-feira: lojas e quiosques terão abertura opcional das 14h às 20h, praça de alimentação funciona das 11h às 22h.

Quarta-feira: lojas e quiosques abrem das 10h às 22h, praça de alimentação das 10h às 22h.



BOURBON COUNTRY

Sábado: lojas e quiosques abrem das 10h às 22h, praça de alimentação das 10h às 23h, restaurantes das 11h30min às 16h e das 19h à meia-noite. O cinema funciona conforme o horário das sessões.

Domingo: lojas e quiosques abrem das 14h às 20h, praça de alimentação das 11h às 23h, restaurantes das 11h30min às 16h e das 19h à meia-noite. O cinema funciona conforme o horário das sessões.

Segunda-feira: lojas e quiosques abrem das 10h às 22h, praça de alimentação das 10h às 23h, restaurantes das 11h30min às 16h e das 19h à meia-noite. Cinema funciona conforme o horário das sessões.

Terça-feira: lojas e quiosques terão abertura opcional das 14h às 20h, praça de alimentação funciona das 10h às 22h, restaurantes abrem das 11h30min às 16h e das 19h à meia-noite e o cinema funciona conforme o horário das sessões.

Quarta-feira: lojas e quiosques abrem das 10h às 22h, praça de alimentação das 10h às 23h, restaurantes das 11h30min às 16h e das 19h à meia-noite e o cinema funciona conforme o horário das sessões.



BOURBON IPIRANGA

Sábado: lojas e quiosques abrem das 10h às 22h, praça de alimentação das 10h às 23h e o cinema funciona conforme o horário das sessões.

Domingo: lojas e quiosques abrem das 14h às 20h, praça de alimentação das 11h às 22h e o cinema funciona conforme o horário das sessões.

Segunda-feira: lojas e quiosques abrem das 10h às 22h, praça de alimentação das 10h às 23h e o cinema funciona conforme o horário das sessões.

Terça-feira: lojas e quiosques terão abertura opcional das 14h às 20h, praça de alimentação funciona das 10h às 22h e o cinema funciona conforme o horário das sessões.

Quarta-feira: lojas e quiosques abrem das 10h às 22h, praça de alimentação das 10h às 23h e o cinema funciona conforme o horário das sessões.



BOURBON WALLIG

Sábado: lojas e quiosques abrem das 10h às 22h, praça de alimentação das 10h às 23h, restaurantes das 11h30min às 16h e das 19h à meia-noite e o cinema funciona conforme o horário das sessões.

Domingo: lojas e quiosques abrem das 14h às 20h, praça de alimentação das 11h às 22h, restaurantes das 11h30min às 16h e das 19h à meia-noite e o cinema funciona conforme o horário das sessões.

Segunda-feira: lojas e quiosques abrem das 10h às 22h, praça de alimentação das 10h às 22h, restaurantes das 11h30min às 16h e das 19h à meia-noite e o cinema funciona conforme o horário das sessões.

Terça-feira: lojas e quiosques terão abertura opcional das 14h às 20h, praça de alimentação funciona das 10h às 22h, restaurantes abrem das 11h30min às 16h e das 19h à meia-noite e o cinema funciona conforme o horário das sessões.

Quarta-feira: lojas e quiosques abrem das 10h às 22h, praça de alimentação das 10h às 22h, restaurantes das 11h30min às 16h e das 19h à meia-noite e o cinema funciona conforme o horário das sessões.



DC SHOPPING

Sábado: funcionamento normal, das 10h às 21h.

Domingo, segunda e terça-feira: fechado.

Quarta-feira: funcionamento normal, das 10h às 21h.



JOÃO PESSOA

Sábado: funcionamento normal, das 9h às 21h.

Domingo: lojas abrem das 11h às 20h e praça de alimentação funciona da meio-dia às 18h.

Segunda-feira: funcionamento normal, das 9h às 21h.

Terça-feira: lojas têm abertura opcional das 12h às 18h e praça de alimentação deve funcionar das 11h às 20h.

Quarta-feira: funcionamento normal, das 9h às 21h

IGUATEMI

Sábado: funcionamento normal, shopping e lojas operam das 10h às 22h.

Domingo: lojas abrem das 14h às 20h e alimentação e lazer, das 11h30min às 22h.

Segunda-feira: funcionamento normal, shopping e lojas operam das 10h às 22h.

Terça-feira: lojas com abertura opcional das 14h às 20h. Alimentação e lazer funcionam das 11h30min às 22h.

Quarta-feira: Shopping e lojas abrem das 12h às 22h.



LINDÓIA SHOPPING

Domingo: lojas abrem opcionalmente. Farmácia, Alimentação, Cinema e Lazer abrem das 11h às 22h.

Segunda-feira: todas as operações funcionando das 10h às 22h.

Terça-feira: farmácia, alimentação, cinema e lazer abrem das 11h às 22h e lojas abrem opcionalmente.



MOINHOS SHOPPING

Sábado: lojas e quiosques abrem das 10h às 22h, praça de alimentação das 10h às 22h30min e o cinema funciona conforme o horário das sessões.

Domingo: lojas e quiosques abrem das 14h às 20h, praça de alimentação das 11h às 22h e o cinema funciona conforme o horário das sessões.

Segunda-feira: lojas e quiosques abrem das 10h às 22h, praça de alimentação das 10h às 22h e o cinema funciona conforme o horário das sessões.

Terça-feira: lojas e quiosques terão abertura opcional das 14h às 20h, praça de alimentação funciona das 11h às 22h e o cinema funciona conforme o horário das sessões.

Quarta-feira: lojas e quiosques abrem das 10h às 22h, praça de alimentação das 10h às 22h e o cinema funciona conforme o horário das sessões.

PASEO ZONA SUL

Sábado: lojas abrem opcionalmente das 14h às 20h e alimentação funciona das 10h às 22h.

Domingo: lojas abrem opcionalmente das 14h às 20h e alimentação funciona das 10h às 22h.

Segunda-feira: lojas abrem opcionalmente das 14h às 20h e alimentação funciona das 10h às 22h.

Terça-feira: lojas abrem opcionalmente das 14h às 20h e alimentação funciona das 10h às 22h.

POP CENTER

Sábado: funciona em horário normal, das 9h às 19h.

Domingo: fechado.

Segunda: funciona das 9h às 19h.

Terça: fechado.

Quarta: funciona das 9h às 19h.

PORTO ALEGRE CENTERLAR

Sábado: lojas, quiosques e praça de alimentação abrem das 10h às 22h.

Domingo: lojas e quiosques abrem das 14h às 20h e a praça de alimentação funciona das 11h às 22h.

Segunda-feira: lojas, quiosques e praça de alimentação abrem das 10h às 22h.

Terça-feira: lojas e quiosques terão abertura opcional das 14h às 20h, praça de alimentação funciona das 11h às 21h.

Quarta-feira: lojas, quiosques e praça de alimentação abrem das 10h às 22h.

PRAIA DE BELAS

Sábado: funcionamento normal para todas as operações, das 10h às 22h.

Domingo: abertura obrigatória das 14h às 20h para as lojas e das 11h às 22h para operações de alimentação e lazer.

Segunda-feira: funcionamento normal para todas as operações, das 10h às 22h.

Terça-feira: lojas têm abertura opcional, das 14h às 20h. Alimentação e lazer funcionam das 11h às 22h.

Quarta-feira: abertura de todas as operações ao meio-dia.

RUA DA PRAIA SHOPPING

Sábado: funcionamento normal. Lojas e quiosques funcionam das 9h às 21h e praça de alimentação das 11h às 21h.

Domingo, segunda e terça: lojas e quiosques com abertura opcional do meio-dia às 18h. Praça de alimentação funciona do meio-dia às 18h.

Quarta-feira: funcionamento normal. Lojas e quiosques funcionam das 9h às 21h e praça de alimentação das 11h às 21h.



TOTAL

Sábado: lojas abrem das 10h às 22h e alimentação das 11h às 22h.

Domingo: lojas abrem das 14h às 20h e alimentação das 11h às 22h.

Segunda-feira: lojas abrem das 10h às 22h e alimentação das 11h às 22h.

Terça-feira: lojas têm abertura opcional das 14h às 20h e alimentação das 11h às 22h.

Quarta-feira: lojas abrem das 10h às 22h e alimentação das 11h às 22h

VIVA OPEN MALL

Sábado: funcionamento normal. Lojas das 10h às 22h, restaurantes funcionam das 11h30min às 16h e das 18h às 23h, farmácia abre das 9h às 22h e mercado, das 8h às 22h.

Domingo: lojas abrem opcionalmente das 14h às 20h. Restaurantes abrem das 11h30min às 16h e das 18h às 23h. Farmácia funciona das 11h às 20h e o mercado estará fechado.

Segunda-feira: lojas abrem opcionalmente das 10h às 22h, restaurantes abrem das 11h30min às 16h e das 18h às 23h, farmácia abre das 9h às 22h e o mercado estará fechado.

Terça-feira: lojas e mercado estarão fechados. Restaurantes abrem das 11h30min às 16h e das 18h às 23h, e a farmácia, das 11h às 20h.

Quarta-feira: funcionamento normal. Lojas abrem das 10h às 22h, restaurantes das 11h30min às 16h e das 18h às 23h. Farmácia aberta das 9h às 22h, e mercado, das 8h às 22h.