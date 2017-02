Estado registrará temporais e queda de granizo nesta quinta-feira

Previsão do tempo

O tempo segue instável em boa parte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Pela manhã, pode choverá na metade norte do Estado. Mas é partir da tarde que a chuva ganha força e se espalha pelo RS.



Da Região Central a Noroeste, existe chance de rajadas de vento e quedas de granizo. Santa Maria registrará pancadas de chuva e trovoadas, a mínima será de 22ºC e máxima 30ºC.



Segundo a Somar Meteorologia, também chove forte no nordeste gaúcho. Com o tempo fechando, as temperaturas ficam menores durante a tarde em comparação a quarta-feira.



Já o tempo firme se concentra apenas no extremo sul gaúcho. A sensação de abafamento permanece e à tarde as temperaturas seguem elevadas em toda a região.



Porto Alegre também sofrerá pancadas de chuva e trovoadas. A mínima na Capital será de 23ºC, e máxima de 30ºC. A máxima do Estado deve ser registrada em Santa Rosa: 33°C.



*ZERO HORA