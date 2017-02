Feriadão de Carnaval terá sol e calor no Rio Grande do Sul

Para aproveitar

O feriadão de Carnaval terá tempo firme e muito calor no Estado. No sábado, apesar de momentos de nebulosidade, o sol e a sensação de abafamento predominam.

– O feriadão será muito aproveitável. É recomendado se hidratar bastante e cuidar com a insolação. A umidade relativa do ar pode ficar baixa. Beba bastante água e não se esqueça do protetor solar – alerta a técnica em meteorologia da Somar Patrícia Vieira.

No sábado, a temperatura pode chegar a 36°C em Uruguaiana. Na Capital, a máxima deve ser de 32°C e em Torres, no Litoral Norte, de 30°C.

Confira a previsão do tempo para o fim de semana:

SÁBADO

Capital: tempo firme e ensolarado. Mínima de 20ºC e máxima de 32ºC.



Pelotas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 22ºC e máxima de 31ºC.



Caxias do Sul: tempo firme e ensolarado. Mínima de 16ºC e máxima de 32ºC.



Santa Maria: tempo firme e ensolarado. Mínima de 20ºC e máxima de 34ºC.



Santa Rosa: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 20ºC e máxima de 34ºC.



Erechim: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 18ºC e máxima de 32ºC.



Uruguaiana: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 23ºC e máxima de 36ºC.



Torres: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 22ºC e máxima de 30ºC.



Rio Grande: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 25ºC e máxima de 28ºC.



Mostardas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 25ºC e máxima de 29ºC.



Passo Fundo: tempo firme e ensolarado. Mínima de 18ºC e máxima de 33ºC.



Bagé: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 20ºC e máxima de 33ºC.

DOMINGO

Capital: tempo firme e ensolarado. Mínima de 21ºC e máxima de 32ºC.



Pelotas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 23ºC e máxima de 31ºC.



Caxias do Sul: tempo firme e ensolarado. Mínima de 17ºC e máxima de 33ºC.



Santa Maria: tempo firme e ensolarado. Mínima de 20ºC e máxima de 34ºC.



Santa Rosa: tempo firme e ensolarado. Mínima de 18ºC e máxima de 35ºC.



Erechim: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 18ºC e máxima de 33ºC.



Uruguaiana: tempo firme e ensolarado. Mínima de 22ºC e máxima de 35ºC.



Torres: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 22ºC e máxima de 29ºC.



Rio Grande: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 26ºC e máxima de 28ºC.



Mostardas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 26ºC e máxima de 28ºC.



Passo Fundo: tempo firme e ensolarado. Mínima de 18ºC e máxima de 33ºC.



Bagé: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 20ºC e máxima de 33ºC.