Fim de semana terá chuva em grande parte do Rio Grande do Sul

O tempo deve ficar instável em grande parte do Estado durante o fim de semana. De acordo com previsão da Somar Meteorologia, neste sábado, um sistema de baixa pressão no Uruguai deixa as nuvens carregadas e pode provocar temporais na Região Sul, Campanha e Fronteira Oeste. São esperadas rajadas de vento de moderada a forte intensidade, descargas elétricas e há até mesmo risco de haver granizo.

Também ocorrem pancadas entre a Região Central, o Leste e a Serra, mas de forma mais isolada e com baixo acumulado à tarde, e o tempo fica seco no Noroeste. A sensação ainda será de calor, com exceção das áreas de fronteira com o Uruguai, onde a chuva forte ameniza um pouco a temperatura. Em Porto Alegre, os termômetros podem marcar até 33°C.

No domingo, segue tendo risco de chuva forte a qualquer momento entre as regiões Sul e Oeste. Nestas áreas, a temperatura não deve subir tanto como no restante do Estado. No decorrer da tarde, as nuvens carregadas avançam para as demais áreas gaúchas e podem provocar chuva e descargas elétricas. O calor será intenso à tarde, principalmente sobre o Noroeste, Norte e Região Metropolitana.

