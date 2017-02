Fim do mundo? Astrônomos desmentem boatos sobre colisão de asteroide com a Terra nesta quinta

Não vai acabar!

Ganhou força nas redes sociais nos últimos dias um boato de que o mundo acabaria amanhã, 16 de fevereiro. O que teria levado à disseminação da falsa notícia é o fato de que um asteroide (que pode ser um cometa escuro e sem cauda) passará em seu ponto mais próximo à Terra em 25 de fevereiro.



O corpo celeste foi descoberto em 27 de novembro de 2016 e completa uma volta em torno do Sol a cada 1.780 dias ou 4,8 anos. Ele passará a cerca de 51 milhões de quilômetros do planeta, o que equivale a um terço da distância entre a Terra e o Sol.

A Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) emitiu uma nota para desmentir o boato a respeito de que a suposta colisão causaria o fim do mundo. No texto, a SAB informa que não há fundamento científico para a notícia.

"A SAB — por meio da Comissão de Ensino e Divulgação (Comed) — informa que não há fundamento científico para a notícia sobre o fim do mundo em 16 de fevereiro devido à colisão do asteroide 2016 WF9 com a Terra", diz a nota.



Por meio do site The Sky Live é possível obter informações atualizadas a cada segundo do asteroide com imagem interativa e projeção em 3D.

