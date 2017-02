Gaúchos poderão sacar R$ 1,5 bilhão do FGTS, avisa ministro do Trabalho 

Saque de benefício

Gaúchos poderão sacar R$ 1,5 bilhão de contas inativas do FGTS. A informação é do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que acabou de dar entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

Mais da metade dos trabalhadores têm direito a cerca de R$ 500. No Rio Grande do Sul, segundo o ministro, são aproximadamente 650 mil pessoas que têm contas inativas até dezembro de 2015.

O varejo gaúcho espera, ansiosamente, por 70% deste montante. Ou seja, pouco mais de R$ 1 bilhão. Seja para pagamento de contas atrasadas, seja para novas compras.

- Esperávamos mais. Mas será um dinheiro muito importante para não fecharmos mais lojas e até gerar empregos. – comenta o presidente da Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo, Vilson Noer.

Uma boa comparação: o 13º salário injetou R$ 6 bilhões na economia, lembra o empresário.

O restante do dinheiro deve ir para aplicações financeiras. Quem tem direito deve sacar. A rentabilidade do FGTS é muito baixa.

Confira o áudio da entrevista com o ministro Ronaldo Nogueira:

