Informações sobre o fim do IPVA são falsas. Veja por que seria difícil acabar com o tributo

ZH Esclarece

A cobrança do IPVA não vai acabar, ao contrário do que dizem boatos divulgados na internet. Em alguns sites, inclusive, foram feitos abaixo-assinados em uma tentativa de pressionar autoridades para acabar com o Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Mas mudar isso não é nada fácil.

Leia mais:

Calendário de contas e folgas em 2017: organize-se para não entrar no vermelho no novo ano



— Não vejo possibilidade — diz Guilherme Comiran, subsecretário adjunto da Receita Estadual do RS sobre o fim do tributo.

O IPVA está previsto na Constituição Federal, no artigo 155, que dá poder aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre "propriedade de veículos automotores". Como explica o advogado tributarista e professor da PUCRS e da UFRGS Igor Danilevicz, esse texto daria a entender que as unidades da federação teriam o poder de criar o imposto, mas não uma obrigação, ou seja, ele poderia ser derrubado.



— Existe a lei de responsabilidade fiscal, os entes públicos não podem abrir mão de uma receita, não pode haver renúncia de receita. Eles são obrigados a instituir o IPVA — afirma.

Para que o Estado acabasse com o IPVA, teria de incluir na lei orçamentária outra fonte para essa renda que seria extinta. Como aponta Danilevicz, seria o mesmo que "trocar seis por meia-dúzia".



— Não estamos convivendo em um ambiente propício para a eliminação do imposto. Ainda mais quando se fala em retorno da CPMF — afirma o advogado.

Para acabar o IPVA, a Constituição teria de ser emendada, alterando o artigo 155. Um baixo-assinado teria o poder de, talvez, incentivar um parlamentar a criar um projeto nesse sentido. Depois de criado, teria de seguir toda a tramitação de uma PEC.

— Para o IPVA deixar de ser cobrado nos Estados, todas as unidades federadas deveriam revogar suas leis estaduais e também haveria a necessidade de uma PEC para alterar o a Constituição Federal — afirma Comiran.



A aprovação de uma PEC é longa. O projeto terá de ser discutido e votado em dois turnos, em cada casa do Congresso, e será aprovado se obtiver, na Câmara e no Senado, três quintos dos votos dos deputados e dos senadores. E se você leu que o Congresso está tratando da matéria no Carnaval, esqueça: os deputados e senadores estarão em recesso nesses dias.



"Veículo não é patrimônio"?

Em um dos textos que circulam nas redes sociais, fala-se que um veículo não é patrimônio, por isso não deveria ter impostos. Danilevicz explica que, juridicamente, o argumento é falho.

— O imposto não é sobre patrimônio, é sobre propriedade. A propriedade pode ser um bem móvel ou imóvel, como o automóvel. Usa-se patrimônio para falar sobre o acervo patrimonial, mas na linguagem jurídica, o imposto incide sobre a propriedade — diz.