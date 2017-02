Mangueira e Portela encerram a segunda noite de desfiles no Rio

Carnaval

O Carnaval do Rio de Janeiro apresenta na noite desta segunda-feira mais seis escolas do Grupo Especial. O desfile, com início previsto para as 22h, será aberto pela União da Ilha, com enredo que remete ao candomblé banto, de Angola. Na sequência, São Clemente promete irreverência para falar de fraudes financeiras.

A terceira escola a entrar na avenida pelo Grupo Especial será a Mocidade, que aposta em um enredo sobre a cultura marroquina. A Unidos da Tijuca apresenta Música na Alma, Inspiração de uma Nação, em que se baseou no encontro real de Pixinguinha com o americano Louis Armstrong para criar seu samba.

A segunda noite de desfiles será encerrada com as tradicionais Portela e Mangueira, atual campeã do Carnaval carioca. A escola azul e branca vai contar a história dos rios mais importantes do mundo, e a verde e rosa tentará o bicampeonato com um enredo sobre a religiosidade dos brasileiros.

A apuração das notas das escolas de samba do Carnaval 2017 do Rio será na quarta-feira, às 17h. O desfile das campeãs está previsto para sábado, às 22h, quando também desfilará a campeã do grupo de acesso.