Massa de ar seco garante tempo firme em parte do Estado nesta sexta-feira

Previsão do tempo

A chuva começa a deixar o Estado a partir desta sexta-feira. Com isso, o fortalecimento de um sistema de alta pressão atmosférica favorece o tempo firme em parte do Rio Grande do Sul. Ainda há previsão de pancadas de chuva, que ocorrem principalmente na metade norte, inclusive na Região Metropolitana de Porto Alegre.



Os volumes de água mais elevados devem se localizar mais ao nordeste e norte do RS. Porém, a Somar Meteorologia não descarta transtornos nas demais regiões gaúchas.



Já na madrugada desta sexta-feira, as imagens de satélite registravam algumas áreas de instabilidade localizadas ao Noroeste e Oeste do Estado, provocando chuvas.



As temperaturas seguem elevadas na maior parte do RS, com exceção da faixa nordeste onde o clima será mais ameno devido ao tempo fechado.



Porto Alegre terá tempo instavél com possibilidade de chuvas isoladas. A mínima na Capital será de 22ºC, e máxima de 32ºC. A máxima do Estado deve ser registrada em Santa Rosa: 35ºC.



*ZERO HORA