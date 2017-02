Morador de Vitória morre em João Pessoa com suspeita de febre amarela

Paraíba

Por: zero hora com informacoes de agencias

Morador de Vitória, no Espírito Santo, o profissional de educação física Patrick Lethieri Schuckert, 31 anos, morreu nessa segunda-feira, em João Pessoa, na Paraíba, com suspeita de febre amarela. Antes de viajar, Patrick apresentou os sintomas de febre e dor no corpo, chegou a ser atendido em um hospital particular da capital capixaba, mas foi liberado. Apesar do estado de saúde, ele decidiu, mesmo assim, embarcar com destino à capital paraibana para passar o Carnaval com esposa e filha. As informações são da Agência Brasil.



De acordo com a assessoria de imprensa do município, a Vigilância Epidemiológica vai trabalhar nos próximos dias investigando a causa da morte de Patrick. Antes de viajar para João Pessoa, Patrick esteve na região serrana do Espírito Santo a passeio, e teria relatado picadas de mosquitos.

Segundo a prefeitura, o educador físico foi consultado por um médico, na capital capixaba e liberado com a suspeita de ter apenas alguma virose, o que ainda não está descartado.

Se confirmado, esse será o primeiro caso de morte por febre amarela em Vitória. Em todo o Espírito Santo, 52 casos de febre amarela silvestre foram confirmados em diferentes cidades, dos quais 14 resultaram em óbito.

