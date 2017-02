Nos EUA, apoio político divide até a arteterapia

The New York Times

Washington – Durante a maior parte de sua infância, RyAnn Watson esteve hospitalizada por causa de recaídas da anemia falciforme. Agora, com 16 anos, ela se protege da dor em um estúdio de arte no Hospital MedStar da Universidade de Georgetown. Em uma sexta-feira recente, ela desenhava as torres de arenito do castelo do Smithsonian com uma canetinha vermelha, sob o olhar vigilante de sua terapeuta, Tracy Councill.

"A ideia é colocar mais das minhas emoções na arte do que mostrá-las a alguém e me entristecer. Sem qualquer pressão para contar a verdade, acabo falando tudo para Tracy enquanto estou desenhando", diz a garota.

A arteterapia, oferecida por muitos centros médicos famosos nos Estados Unidos, é uma forma de psicoterapia através da qual profissionais de saúde mental usam materiais de artes para ajudar os pacientes a explorar sentimentos que podem não ser facilmente expressos em palavras.

Praticamente da noite para o dia, a área atraiu nova atenção por causa de uma conexão com o governo Trump. No dia da posse, Karen Pence anunciou no site repaginado da Casa Branca que quer chamar a "atenção para os profissionais da arteterapia que trabalham com saúde mental". Aquarelista, Pence integra a diretoria do programa de arteterapia Tracy's Kids desde 2011 e ajudou a arrecadar fundos para contratar dois arteterapeutas em tempo integral para pacientes do Hospital Infantil Riley em Indiana, seu estado natal.

"Quero tornar mais pessoas cientes da arteterapia, não apenas para crianças que sofrem de alguma doença, mas também adultos que vivenciaram traumas", declarou Pence em entrevista por telefone.

A atenção da esposa do vice-presidente dos Estados Unidos geralmente seria um presente para qualquer profissão, mas não vivemos uma época normal. Alguns arteterapeutas ficaram encantados por ela ter escolhido a ocupação pouco reconhecida como bandeira. Em seu boletim, a Associação Americana de Arteterapia se disse "entusiasmada com o compromisso de Pence" e disposta a apoiar suas iniciativas.

"É alentador que alguém nessa posição destaque nossa profissão e traga a atenção necessária e bem merecida", diz Irene David, pioneira do setor e antiga diretora do NYC Health and Hospitals/Bellevue, em Manhattan.

Mas muitos pensam de modo diferente. Nas redes sociais, alguns profissionais argumentaram que as políticas apoiadas pelo presidente Donald Trump e pelo vice-presidente Mike Pence estão em confronto com os princípios do grupo e ofendem as próprias pessoas que a profissão trata, tais como imigrantes e sobreviventes de traumas.

"Existe uma grande divisão entre os arteterapeutas; um lado é favorável à utilização dessa oportunidade para tornar o setor mais visível; já outros consideram que se aliar a ela significa não ser fiel aos nossos princípios éticos", diz Savneet Talwar, professora associada da Escola do Instituto de Arte de Chicago, que também trabalha com refugiados bósnios.

Ao comentar essa divisão, Kara Brooks, diretora de comunicação de Karen Pence, disse em e-mail que a mulher do vice-presidente "defende a arteterapia há muito anos".

"Ela tem um respeito enorme por quem trabalha nessa profissão da saúde mental. As iniciativas da Sra. Pence em divulgar a arteterapia ao longo dos anos mostram que ela deseja realmente fazer uma diferença positiva."

Há quem argumente que o setor deveria receber de braços abertos qualquer tipo de reconhecimento nacional. Estima-se que existam 5.500 arteterapeutas registrados nos Estados Unidos em comparação com 106 mil psicólogos. E 20 por cento deles trabalham em Nova York e Nova Jersey, ou seja, muitos pacientes no resto do país não têm acesso ao tratamento, segundo o Art Therapy Credentials Board.

Vários estados não reconhecem os arteterapeutas e, por isso, eles não podem trabalhar com seguradoras. Geralmente, doadores particulares financiam profissionais nos estados sem esse reconhecimento para que eles possam trabalhar em escolas, clínicas de saúde mental ou hospitais.

A profissão também conta com apoio da Fundação Nacional de Arte, organização federal que pode sofrer novos cortes no governo Trump. Verbas da Fundação e do Departamento de Defesa pagam o famoso programa Forças Criativas, que oferece arteterapia a soldados e veteranos que enfrentam transtorno de estresse pós-traumático ou lesões cerebrais.

"Sabemos como isso é importante. Agora é uma questão de promover pesquisas para comprovar esse valor", diz a Dra. Sara Kass, capitã da reserva da Marinha diplomada como médica da família, que planejou instalar o programa em 12 centros militares até o final do ano.

Kass também se preocupa com uma possível redução do financiamento. "Acho que podemos perder uma ferramenta valiosa."

Apesar das ameaças de que seus membros possam se desligar, os líderes da Associação Americana de Arteterapia estão abertos para trabalhar com Karen Pence. "Se a Sra. Pence pedir e quiser nosso apoio, coisa que ainda não fez, é claro que a atenderemos", afirma Cynthia Woodruff, diretora-executiva da entidade.

Uma das grandes vantagens do apoio de Karen Pence poderia ser um maior financiamento público e privado para pesquisa. Em estudo sistemático de 2015, a divisão de pesquisa do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido conferiu resultados ambíguos à arteterapia, constatando que dez em cada 15 testes aleatórios mostram benefícios aos pacientes, mas que, no geral, a qualidade da pesquisa era baixa. Os estudos incluíam crianças e adultos com depressão, câncer, anemia falciforme e transtorno de estresse pós-traumático.

O Dr. Anjan Chatterjee, diretor de neurologia do Hospital da Pensilvânia, acredita que a arteterapia pode capitalizar o que pacientes com Alzheimer ainda conseguem fazer, como desenhar, melhorando a sensação geral de bem-estar. Alguns poucos estudos menores sugerem que ela estimula a atenção, melhora os sintomas neuropsiquiátricos, o comportamento social e a autoestima de pacientes com Alzheimer, concluiu Chatterjee em análise das provas existentes em 2014.

"O grande problema com tudo isso é que não existem estudos reais bem preparados para mostrar que a arteterapia ajuda a cognição e o bem-estar geral das pessoas", afirma ele.

Desde que Sonali Agrawal, da capital norte-americana, recebeu o diagnóstico de leucemia, aos quatro anos de idade, em 2012, comparece regularmente ao consultório de Tracy Councill. Enquanto enfrentava as sessões de quimioterapia, fez uma peneira de argila e um ninho de passarinho.

"Sonali produziu muitas obras nas quais cuidava de um animal e o mantinha a salvo. Isso tem muito a ver com ela querer se sentir segura", conta Councill, fundadora do Tracy's Kids.

O pai, o oncologista Manish Agrawal, achava insano Sonali querer ir ao hospital para fazer quimioterapia. Mas, de fato, ela queria. Depois de observar o tratamento da filha com arteterapia, Agrawal conta ter sentido a necessidade de mudar a forma pela qual exercia a medicina.

Agrawal admite não ser eleitor de Trump, mas acredita que o apoio de Pence à arteterapia "pode ser o lado bom da coisa".

Por Catherine Saint Louis