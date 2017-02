O 'homem Esquire' morreu. Viva o 'homem Esquire'

The New York Times

Para aquele ser humano que usa bolso quadrado e vive bebericando coquetéis conhecido como o "homem Esquire", era assim que a vida deveria ser sempre: um salão cheio de caras descolados, em ternos impecáveis, trocando figurinhas em um dos restaurantes mais badalados de Manhattan, enquanto modelos esguias e astros do cinema de queixo quadrado circulam à sua volta.

No jantar "Mavericks of Style" da Esquire, que aconteceu no Le Coucou, em uma noite chuvosa de novembro de 2016, o clima era tão auspicioso e a bebida rolou tão à vontade que poderia muito bem ter sido em 1966 – ainda mais pelo fato de Gay Talese, monumento vivo da revista ao Novo Jornalismo dos anos 60, estar presente, com um dry martíni na mão, a poucos metros de Jay Fielden, o novo editor-chefe.

"Houve um tempo em que a Esquire tinha um verdadeiro carisma literário e havia toda uma cultura que reagia a ela", diz Fielden, 48 anos, com tom nostálgico aos se reclinar na banqueta, em um terno azul-escuro da Ferragamo e a cabeleira mais espetacular do setor. "Como tornar isso imprescindível para a nova geração?".

A pergunta pode determinar o destino da publicação que, há 84 anos, busca não só servir o homem norte-americano como defini-lo. Desde os dias de Hemingway, ela oferece um seminário constante na arte da masculinidade. É a ela que os mais jovens recorrem para aprender a preparar um French 75, a fazer um nó de gravata Windsor, a lançar olhares cobiçosos (em termos puramente estéticos, é claro) à mais nova mocinha de Hollywood só de lingerie e a absorver as lições de vida de espécimes estoicos e com barba por fazer que brindam suas capas, como Clint Eastwood e Bradley Cooper.

Só que os tempos mudaram. Conforme entramos na era dos banheiros trans e estudos LGBTQIA, quando as chances de a Geração Y absorver "cultura" do Instagram do Justin Bieber são infinitamente maiores do que no perfil de seis mil palavras de Sean Penn, Fielden tem a missão não só de trazer de volta os dias de glória da revista, como também definir exatamente quem é, em 2017, o homem Esquire – ou seja, o homem norte-americano.

Depende da decisão do 13º editor do periódico se estamos diante de uma crise ou uma oportunidade.

O novo homem Esquire

"Parecia o fim do mundo", comentou Fielden, relembrando o incêndio que destruiu sua casa modernista, em Connecticut, em 2010. "Aquela fumaça nojenta tomou conta de tudo. Não dava para enxergar nada. Não dava para respirar."

Acomodado na sala de reuniões da Esquire, toda de vidro, no 21º andar da Hearst Tower, em plena Manhattan, Fielden descreve como o fogo e a fumaça – que, segundo sua descrição, "pareciam a explosão de 50 latas de tinta spray" –, destruíram talvez 80 por centos dos pertences da família.

"A primeira reação é lamentar a perda de todas as nossas coisas, mas a verdade é que, estranhamente, acaba sendo libertador. Subliminarmente, todos nós fazemos coisas para preservar a situação em que nos encontramos. A grande lição que tirei daí, e que me ajudou muito enquanto editor, foi a percepção de que não devo me prender àquilo que me impede de correr riscos."

É uma bela metáfora, mas até Fielden admite que não é simples decidir o que guardar e o que jogar fora quando se está traduzindo a revista de Capote e Cheever para a geração Skrillex.

Naquela tarde pálida de inverno, de terno Cifonelli azul, ele revisava as 102 páginas editoriais da edição de março, todas pregadas na parede à sua frente. O número, com direito a novo formato, é o primeiro que mostra sua visão para a revista na íntegra. Na capa, nenhum bonitão tipo Ryan Gosling ou George Clooney, mas sim James Corden, do "Late Late Show" da CBS.

Depois de ver o segmento Carpool Karaoke com o apresentador, Rod Stewart e ASAP Rocky, Fielden começou a imaginar se o britânico não seria um bom modelo para o novo homem Esquire. "Ele representa muitas das coisas que estou buscando", revela, explicando que sua versão da revista "é para o leitor que chegou lá, iconoclasta, pensador independente, o cara mais charmoso da sala."

Branco e heterossexual, Fielden não representa exatamente uma mudança radical na direção da publicação; de fato, seu perfil é quase perfeito demais para a posição. Dono de uma beleza rude à la Willem Dafoe, ele foi criado em San Antonio com um pai que gostava de caçar e pescar, ou seja, o elemento "arte da masculinidade" está no sangue.

Mas Fielden é também fluente na moda (foi editor da Men's Vogue, trabalhando ao lado de Anna Wintour, até o fim da revista, no período de vacas magras do setor, entre 2008 e 2009) e na literatura (editou artigos de gente como George Plimpton em sua primeira incursão no setor, na The New Yorker).

Sua habilidade em ultrapassar limites foi comprovada na Town & Country, revista associada às senhoras que organizam almoços, da qual Fielden conseguiu aumentar as vendas em 46 por cento nos cinco anos que ali ficou, em parte por atrair mais leitores homens.

"Dei mais corpo à Town & Country, abordando comportamentos que nem sempre... bom, que Emily Post não aprovaria, tipo trocar o scotch on the rocks por umas tragadas", diz Fielden, que ainda é o diretor de editorial da revista.

A masculinidade na era Trump

Fielden assume o cargo em um momento em que as revistas masculinas parecem estar enfrentando uma crise de identidade: a Details acabou, a Maxim não consegue segurar um editor e a Playboy abdicou da razão de sua existência: as mulheres peladas.

É fácil culpar a internet, mas para Fielden, essa é uma desculpa surrada.

"Há muita falsa narrativa por aí. Conta para mim a última vez em que você teve uma experiência incrível em um site, algo que quis dar um print e pendurar na parede? Se existe isso de Santo Graal, tem a ver com o que fizemos a vida toda com jornais e revistas. É aí que a coisa tem que pegar porque a humanidade não está ficando mais burra", dispara ele.

Mesmo assim, a Esquire está investindo em novos recursos na rede. Em dezembro, o canal pop-up de 48 horas da revista, "O Guia Esquire da Vaidade Masculina", disponível na plataforma Discover do Snapchat, recebeu mais de três milhões de visitas. A Hearst recentemente contratou Steve Kandell, ex-editor executivo do BuzzFeed, para dirigir o Esquire.com, site que ganhou um aumento de vinte por cento de tráfego nos últimos seis meses.

O que não vale dizer que um editor da Esquire que lê o crítico Christopher Ricks nos aeroportos por diversão tenha planos de enterrar a longa e prestigiada tradição literária da revista para se adequar à capacidade de concentração nível Twitter atual. O artigo de seis mil palavras de Vicky Ward no número de agosto, "Jared Kushner's Second Act", uma visão premonitória da ascensão política do genro de 36 anos de Trump, foi apenas um dos muitos, sob a direção de Fielden, a criar furor no setor.

No ano desde que Fielden assumiu a Esquire, o país parece ter entrado em uma guerra cultural explícita. Com os chamados provocadores alt-right como Steve Bannon no poder e hordas de mulheres de toucas pink marchando em protesto, é meio difícil dizer onde se encaixa o homem centrista literato que curte Raymond Carver – ou seja, o homem Esquire tradicional.

"Sei quais são as dificuldades e onde estão os obstáculos. Sem dúvida, são coisas que me fazem perder o sono e, às vezes, estragam meu fim de semana", confessa Fielden.

E acrescenta: "Fico pensando no que o Novo Jornalismo inventou, no que Gay fez, Tom Wolfe, Norman Mailer. Eles tiveram que aumentar o poder de fogo literário com técnicas e ferramentas novas para conseguirem competir com a velocidade e os choques sísmicos de um evento insano após o outro dos anos 60 e 70. Vamos ter que fazer o mesmo."

Por Alex Williams